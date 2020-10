Wer im 2015 gegründeten "Goldenen Grabow“ siedeln will, muss sich in einem langen Aufnahmeprozess bewähren. Erfolgreiche Bewerber erhalten ein kleines Stück Land in der Nähe eines Wohnhauses, auf dem die Neuankömmlinge ein Jahr lang beweisen müssen, dass sie es ernst meinen mit dem Leben als Selbstversorger. Wollen sie danach auf ein größeres Grundstück umziehen, um dauerhaft in Grabow zu bleiben, müssen sie sich darum erneut bewerben. Die strikten Regeln sorgen dafür, dass die Gruppe in Grabow sich nur langsam vergrößert.

Doch auf schnelles Wachstum kommt es den Siedlern eigentlich nicht an. Sie denken über Generationen hinweg. Was sie heute aufbauen, sehen sie als Grundstein für etwas, das in 500 Jahren ausgereift sein wird. Unter sich zu sein und den Nachwuchs im eigenen Geiste zu erziehen, ist der erste Schritt. Zugleich ermöglicht die Langsamkeit den Gründern, genau auswählen zu können, wer im Dorf auf eines der bereits gekauften Grundstücke ziehen darf. So ist sichergestellt, dass tatsächlich nur Gleichgesinnte ins "Goldene Grabow" ziehen.