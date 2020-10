Im Berliner Abgeordnetenhaus wurde am Donnerstag über den Umgang mit dem teilbesetzten Haus in der Rigaer Straße 94 gestritten. Die Opposition wirft dem Senat vor, den Brandschutz absichtlich zu verschleppen.

Angesichts der Vorgänge um den Brandschutz in dem teilbesetzten Haus in der Rigaer Straße 94 hat die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus den Senat zum Handeln aufgefordert. Es sei ein Skandal, dass das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg womöglich über Jahre rechtswidrig vorgegangen sei, ohne dass der Senat dem einen Riegel vorschiebe, erklärten Vertreter von CDU, AfD und FDP am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) verhinderte, dass Brandschutzmaßnahmen in dem teilweise von Linksradikalen besetzten Haus in der Rigaer Straße 94 durchgesetzt werden. Recherchen des ARD-Magazins Kontraste hatten gezeigt, dass der Grünen-Politiker mit einer Weisung dagegen vorgegangen war, dass schwere Türen und andere Baumaßnahmen in dem Haus in Friedrichshain beseitigt wurden.



Der Bezirk hingegen beruft sich in der Sache auf einen "Ermessensspielraum". In einer Stellungnahme erklärte der Bezirk: "Die Entscheidung von Stadtrat Schmidt verfolgte unter anderem zentral das Ziel, eine Störung des öffentlichen Friedens im Nordkiez von Friedrichshain zu vermeiden."