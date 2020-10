Berlin soll infolge der Hauptstadtzulage für Landesbedienstete aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgeschlossen werden. Nach rbb-Informationen soll die Entscheidung am Montag verkündet werden.

Die Tarifgemeinschaft hatte den Beschluss des Berliner Senats, an der geplanten Hauptstadtzulage für Beamten und Landesangestellten im öffentlichen Dienst festzuhalten, scharf kritisiert.

Der TdL-Vorsitzende und niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stellte bereits im September einen Ausschluss Berlins in Aussicht. Es könne nicht sein, "dass wir alle machen, was wir wollen", so Hilbers im rbb. "Das wird auf Dauer nicht gutgehen, insofern wird das schon Konsequenzen haben."

Im rbb sagte er außerdem, dass er an den Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) appelliert habe, "das nicht zu machen" - gerade jetzt, wo es um die Bewältigung der Corona-Folgen gehe und man sich "auch unter knapper werdenden Finanzmitteln vernüftig untereinander abstimmen" müsse. Weil das nicht erfolgt sei, werde man jetzt "in aller Konsequenz" beraten. "Ich bin auch für einen zügige Entscheidung", so Hibers.