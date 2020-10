HG Berlin Pankow Mittwoch, 21.10.2020 | 15:00 Uhr

Ich bin grundsätzlich gegen jede Einschränkung persönlicher Freiheiten, auch gegen die Einschränkung der individuellen Mobilität, zu der ich auch die Nutzung eines PKWs in der Berliner Innenstadt zähle.

Vielmehr sollte jeder Mensch erfahren, dass Freiheit nicht umsonst zu bekommen ist. Übertragen auf die persönliche Mobilität muss eben Autofahren in der Berliner Innenstadt die hierdurch verursachten Kosten decken und dabei muss alles (Flächennutzung, Klimaschäden, Gesundheitsauswirkungen etc.) einbezogen werden und damit sind wir bei einer City-Maut, wie sie in anderen Weltstädten seit teilweise Jahrzehnten erfolgreich betrieben wird.

Also her damit! Wer sein 2,5 Tonnen-SUV als Muttis-Einkaufwagen in die Friedrichstr. bewegen muss, MUSS eben auch dafür heftig (viel heftiger als heute) bezahlen. Damit regelt sich das Verkehrsproblem innerhalb des S-Bahn-Rings von selbst.