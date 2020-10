Bild: imago images/Müller-Stauffenberg

Ab Freitag, 3 Uhr - BVG legt erneut Warnstreik ein - S-Bahn kann nur bedingt aushelfen

08.10.20 | 20:41 Uhr

Fahrgäste und Pendler in Berlin und Brandenburg müssen sich am Freitag auf massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die BVG-Beschäftigten sind wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Die S-Bahn will aushelfen, laboriert aber an eigenen Problemen.

Erneut hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zum Warnstreik aufgerufen. In der Hauptstadt sollen Busse und Bahnen der BVG für 24 Stunden von 3 Uhr freitagmorgens an im Depot bleiben. In Brandenburg sind die Beschäftigten aufgefordert, am Freitag von Betriebsbeginn bis zum Mittag die Arbeit ruhen zu lassen.



S- und Regionalbahnen sowie Privatbusse, die im Auftrag der BVG in Berlin unterwegs sind, fahren aber nahezu ohne Einschränkungen. Das betrifft vor allem Linien am Berliner Stadtrand sowie zahlreiche Nachtbusse.



Hintergrund der Warnstreiks ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV. Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Weil sich deshalb die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Regionen aus Sicht der Gewerkschaft zu weit auseinander entwickelt haben, sollen die regionalen Regelungen um eine bundesweite ergänzt werden. Bereits Ende September war es deshalb bundesweit zu einem Warnstreik gekommen.

Infobox Buslinien im Einsatz Folgende BVG-Buslinien fahren trotz des Warnstreiks: 106, 112, 140, 161, 163, 168, 175, 179, 184, 218 (50 Prozent der Leistung), 234, 263, 275, 283 (50 Prozent der Leistung), 284, 323 (BerlKönig BC), 334, 341, 349, 363, 369, 370, 371, 380, 395 (50 Prozent der Leistung), 398 (50 Prozent der Leistung), 399, 740 (BerlKönig BC), 744, 893, N12, N23, N34, N35, N39, N40, N52, N53, N56, N58, N60, N61, N62, N67, N68, N69, N77, N84, N88, N90, N91, N95, N97.

Fahrgastverband äußert Verständnis - BVG verweist auf Corona-Lage

Der Berliner Fahrgastverband IGEB reagierte verständnisvoll auf die für Freitag angekündigten Warnstreiks. "Natürlich ist das mehr als ärgerlich", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange, Jens Wieseke, der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es hat ja auch seine Gründe, warum gestreikt wird." Die Aktion sei auch das Ergebnis eines jahrelangen Desinteresses der Politik gegenüber den Problemen im ÖPNV. Wieseke appellierte an beide Seiten, schnell zu einer Lösung zu kommen, denn die aktuelle Corona-Situation mache die Lage für die Fahrgäste nicht einfacher. Die BVG kritisierte die Aktion der Gewerkschaft. "Angesichts steigender Coronawerte kommt auch dieser, für ganze 24 Stunden geplante, Warnstreik zu einem völlig falschen Zeitpunkt und setzt unsere Fahrgäste einem unnötigen Gesundheitsrisiko aus", teilte das Unternehmen mit.

S-Bahn fährt "mit vollem Programm"

Unterdessen kündigte die Berliner S-Bahn an, man werde den kompletten Freitag über mit Verstärkerzügen der stark frequentierten S1 und S5 unterwegs sein, um Alternativen anbieten zu können. Zudem seien Betriebsreserven auf der S3 und S1 im Einsatz. Man fahre "mit vollem Programm", hieß es am Donnerstag von der Berliner S-Bahn. Organisiert worden seien rund 63 zusätzliche Fahrten und etwa 11.000 Sitzplätze mehr.



Die Betriebsreserven kommen demnach auf der Stadtbahn und der Nord-Süd-Strecke zum Einsatz: "28 zusätzliche Fahrten der S3 zwischen Charlottenburg und Köpenick und 20 zusätzliche Fahrten auf der S1. Fahrgäste können zudem auf die Regionalzüge ausweichen", teilte die S-Bahn mit.

Ringbahn fährt mit Unterbrechung und Verspätungen

Derweil wird es auch am Freitag zu Beeinträchtigungen auf der Ringbahn der S-Bahn kommen. Nach dem Kabelbrand zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee am Montagmorgen dauern die Reparaturarbeiten an, so dass der Ring am Freitag weiterhin zwischen Ostkreuz und Neukölln unterbrochen sein wird. Die S-Bahn werde deshalb am Freitag doppelt so viele Ersatzbusse wie in den vergangenen Tagen einsetzen, hieß es.



Der Brandanschlag im Bereich Frankfurter Allee führt konkret auf den Linien S41, S42, S8, S85, S9 auch am Freitag zu Verspätungen und Zugausfällen. Der Zugverkehr ist zwischen Neukölln - Sonnenallee - Treptower Park - Ostkreuz unterbrochen.