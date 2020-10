Der bisherige Landesvorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, soll auch Spitzenkandidat der Partei für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr werden. Das berichten am Donnerstag mehrere Medien, darunter die "Berliner Morgenpost". Demnach will der 48-Jährige seine Kandidatur am Freitagvormittag auf einer Pressekonferenz bekannt geben, wie der rbb erfuhr.

Dem Vernehmen nach will er sich in einem Hotel in Sichtweite zum Roten Rathaus erklären. Vor der Pressekonferenz wird er zunächst das Parteipräsidium informieren. Am Freitagnachmittag tagt dann der Landesvorstand.