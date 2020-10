Die CDU Berlin hat am Donnerstag einen Plan gegen die Clankriminalität vorgestellt - öffentlichkeitswirksam mit dem symbolischen Abschleppen eines gelben Lamborghini voller aufgeklebter Einschusslöcher. Doch damit rückt sie nun selber in den Fokus der Ermittler.

Nach der Aktion leitete die Amtsanwaltschaft in Berlin jedoch ein Verfahren wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs ein - das Auto soll kein gültiges Kennzeichen gehabt haben. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Zuerst hatte die Zeitung " B.Z. " darüber berichtet.

Der Berliner CDU droht Ärger für eine Öffentlichkeitsaktion mit Sportwagen. Am Donnerstag hatte sie auf einer Straße einen gelben Sportwagen symbolisch Abschleppen lassen, um so auf einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Clankriminalität aufmerksam zu machen. Auf dem gemieteten Lamborghini mit aufgeklebten Einschusslöchern prangte der Spruch "Kriminelle Clans gehören auf Netflix. Nicht auf Berlins Straßen."

Wegner, der bei der Wahl in einem Jahr Regierender Bürgermeister der Hauptstadt werden möchte, sagte, es müsse gegenüber kriminellen Clanmitgliedern "ganz klar null Toleranz" gelten. "Clans spielen in der gleichen Liga wie die Mafia." Zu den Kosten der Aktion im Bezirk Neukölln, der als ein Schwerpunkt der Clankriminalität gilt, machte ein CDU-Sprecher keine Angaben. Man habe verdeutlichen wollen, dass Clans über das Abschöpfen von illegal erworbenem Vermögen am meisten getroffen werden könnten, hieß es.



Der rot-rot-grüne Senat hatte im November 2018 einen Fünf-Punkte-Plan gegen Clans vorgelegt. Seitdem wird in Berlin verstärkt gegen kriminelle Mitglieder solcher Großfamilien vorgegangen. Zuletzt waren rechtskräftig zwei Immobilien eingezogen worden.