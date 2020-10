In der dritten Folge der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Four Blocks" sagt Ali "Toni" Hamady: "Wer Honig essen will, muss das Stechen der Bienen ertragen." Sowas klingt irgendwie cool und auch ein bisschen weise. Außerdem fährt Hamady einen Lamborghini, also schleckt er offenbar schon längst am Honig.

Das kann man von der CDU Berlin eher nicht behaupten. Weil sie sich so einen Schlitten nicht leisten kann (oder will?), mietet sie einen und stellt ihn auf die Hermannstraße. Auf dem Nummernschild steht "B-YE BYE". Und statt eines fancy Slogans, wählt man den bedeutungsschwangeren Satz: "Kriminelle Clans gehören auf Netflix. Nicht auf Berlins Straßen." Ok, dass "Four Blocks" gefühlt schon überall lief, aber nicht auf Netflix: Geschenkt! Dass sie nicht sagen wollen, was die ganze Aktion gekostet hat: Grenzwertig. Dass sie sich aber nach erfolgreicher Abschleppaktion und markigen Worten ihres Landesvorsitzenden ("So gehen wir künftig mit Clans um, die sich mit illegalem Geld bereichern!") ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs einhandelt: Der Gipfel der Peinlichkeit!