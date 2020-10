Bild: imago images/JeanMW

Einheits-Wochenende - Wo in Berlin am Wochenende demonstriert wird

02.10.20 | 14:30 Uhr

Am Einheits-Wochenende wird in Berlin fast rund um die Uhr protestiert. Unter anderem haben Corona-Leugner, Rechtsextreme und Linksautonome Demos in der Hautpstadt angemeldet. Eine Übersicht.

Rund um den Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober, sind in Berlin zahlreiche Demonstrationen geplant.

Kundgebung auf der Bundestagswiese am Freitag

Schon am Freitag, den 2. Oktober, rufen unter anderem Kritiker der Corona-Politik, Verschwörungsideologen und Rechtsextreme ab 15 Uhr zu einer Kundgebung am Platz der Republik auf der Bundestagswiese auf. Angemeldet hat die "Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand", auch Mitglieder der "Querdenken"-Bewegung sollen kommen. Angemeldet sind nach Polizeiangaben 200 Personen. Es soll im ganzen Stadtgebiet immer wieder zu Kundgebungen kommen. Nach einer zentralen Kundgebung soll am Abend zum Rosa-Luxemburg-Platz gezogen werden. Deshalb ruft die linke Szene unter dem Motto "Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz" zu Gegenprotesten auf. Ebenfalls am 2. Oktober wollen Linksautonome ab 18 Uhr ab dem S-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain unter dem Motto "Deutschland ist Brandstifter" grundsätzlich gegen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit demonstrieren. Hier sind 400 Teilnehmer angemeldet.

Die Fahnen der Anti-Corona-Demos erklärt

Bild: dpa/Christoph Hardt Bei der Corona-Demonstration am 29. August 2020 sind oft schwarz-weiß-rote Fahnen zu sehen - in den Farben des Kaiserreichs. Die Reichsflagge war die Nationalflagge des Norddeutschen Bundes (1867-1871) und des Deutschen (Kaiser-)Reichs (1871-1918). Im Bundesland Bremen wurde Fahne kürzlich verboten [externer Link] - auch in anderen Bundesländern gibt es ähnlich Vorhaben.



Bild: dpa/sulupress Die schwarz-weiße Fahnen mit dem Adler (Mitte-links) ist die Flagge des Königreichs Preußen. Oberhalb des Mannes mit dem "Q" auf dem T-Shirt ist die Reichsadlerflagge zu sehen: schwarz-weiß-rote Reichsflagge mit Adler und dünnem roten und schwarzen Streifen. Beides sind beliebte Zeichen in der Szene der "Reichsbürger", von denen auch viele monarchistisch eingestellt sind.

Bild: dpa/Marc Vorwerk/sulupress Die Fahnen von links nach rechts: Herzogtum Braunschweig (blau-gelb, angeschnitten links im Bild), Fürstentum Lippe (gelb-rot, verdeckt im Hintergrund), Königreich Preußen (schwarz-weiß-schwarz, im Vordergrund), Königreich Sachsen (weiß-grün, verdeckt) sowie Fürstentümer Reuß (schwarz-rot-gold, rechts im Bild).

Bild: dpa/Marc Vorwerk Der Mann im Vordergrund trägt die schwarz-gelb-grüne Fahne des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. Klein im Hintergrund ist die schwarz-weiße Fahne Preußens mit dem Adler zu sehen - diesmal aber in der Variante der Weimarer Republik.

Bild: dpa/sulupress Auch Fahnen verschiedener Nationen waren auf den jüngsten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen zu sehen, wie hier am 29. August. Im Bild von links nach rechts: Israel, Palästina, Libanon, Indien, Tibet, China, USA, Rußland, Pakistan sowie Georgien.

Bild: Geisler-Fotopress Eine wilde Mischung aktueller und historischer Fahnen wird hier vor dem Brandenburger Tor gezeigt. Von links nach rechts: USA, Königreich Sachsen (weiß-grün), Großherzogtum Oldenburg (rotes Kreuz auf blau), Königreich Preußen (schwarz-weiß-schwarz mit schwarzem Adler), Großherzogtum Baden (gelb-rot-gelb), Rußland (weiß-blau-rot), Reichsflagge (schwarz-weiß-rot), Königreich Sachsen (weiß-grün), Sachsen-Coburg-Gotha (grün-weiß-grün-weiß), Sachsen-Weimar-Eisenach (schwarz-gelb-grün) sowie Bremen (dünne rot-weiße Streifen).



Bild: dpa/Christoph Hardt Monarchistische Fahnen und der vermeintlich fehlende Friedensvertrag, der auf dem Banner erwähnt wird, sind sichere Hinweise darauf, dass es sich hier um Mitglieder der sogenannten "Reichsbürger"-Bewegung handelt.

Bild: NurPhoto Neben der Reichsflagge werden am 29. August auch Deutschland- und USA-Fahnen gezeigt, sowie hinten links die Fahne des Königreichs Württemberg (schwarz-rot).



Bild: dpa/Timm Hier wird keine monarchistische Fahne gezeigt, sondern die aktuelle des Bundeslandes Thüringen.

Bild: dpa/sulupress Zwischen der Rußland-Fahne und der Reichsflagge weht die umgedrehte Deutschland-Fahne. Gold-rot-schwarz zielt auf die Behauptung ab, dass dies die ursprüngliche Fahne der demokratischen Bewegung beim Hambacher Fest gewesen wäre.

Bild: imago images/Christoph Hardt Oft zu sehen sind die Fahne von Rußland und den USA - vermutlich um die Unterstützung für deren Regierungschefs zum Ausdruck zu bringen.



Bild: dpa/Marc Vorwerk Junge Demonstranten mit der Fahne der umstrittenen Landvolkbewegung, die in den 1920ern Jahren vor allem in Norddeutschland den Nationalsozialsten den Weg bereitet hat. Bei Bauernprotesten in Schleswig-Holstein wurde das nationalistische, antisemitische und völkische Symbol im Juni gezeigt und führte zum Eklat.

Bild: dpa/Christoph Hardt Der Demo-Initiator Rüdiger Hoffmann zeigt sich am 29. August mit dem sogenannten St.-Georgs-Band, das vor allem bei Rechtsextremen in Rußland sehr beliebt ist.

Bild: dpa/Christoph Hardt Links hinten ist die sogenannte Wirmer-Flagge zu sehen. Sie sollte nach den Plänen der Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 die Hakenkreuz-Flagge ablösen.

Bild: imago images/Stefan Zeitz Zwischen Wirmer-Fahne und Reichsflagge mit einem "Q" als Symbol der Qanon-Anhänger weht hier die Fahne der belgischen Provinz Flandern.

Bild: dpa/Marc Vorwerk Die Regenbogenfahne mit dem violetten Streifen oben und "Pace", dem lateinischen Wort für Frieden, ist die originäre Fahne der Friedensbewegung. Dass die Regenbogenfahne durch Gegner der Corona-Maßnahmen verwendet wird - und neben Fahnen aus nationalistischem und monarchistischem Kontext gezeigt wird - sticht hervor. Flaggenkundler Frank-René Putz sieht in ihrer Verwendung einen "eindeutigen Missbrauch".

Bild: dpa/Timm Die Regenbogen-Fahne (links im Bild) ist auch ein Symbol der LGBTQ*-Bewegung und steht für die Vielfalt von Lebensformen. Hier ist sie mit Friedensbotschaften beschriftet.

Bild: dpa/Christoph Hardt Die Fahne mit den farbigen Quadraten im Hintergrund links ist die Fahne der indigenen Bevölkerung der Anden in Südamerika.



Bild: imago images/Jean-Marc Wiesner Hinter dem Schild mit der Aufschrift "Corona-Rebellen" (Mitte oben) lugt die sogenannte Sons-of-Liberty-Fahne hervor. Historisch ist das eine progressiv Gruppe für die amerikanische Unabhängigkeit. Heute sind sie das amerikanische Äquivalent der "Reichsbürger" in Deutschland und lehnen beispielsweise die Regierung von Donald Trump ab. mehr zum Thema | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





































Am Einheitstag wird überall in der Stadt demonstriert

Den Einheitstag selbst wollen die Anhänger der rechtsextremen Kleinstpartei "Der III. Weg" für einen Aufmarsch in Hohenschönhausen für ihre Sache nutzen. In der Vergangenheit sind sie vor allem durch einzelne Aufmärsche mit Trommeln, Fackeln und uniformierter Kleidung aufgefallen. 100 Teilnehmer hatte ein Anmelder aus dem sächsischen Plauen dafür angekündigt. Von der Polizei ist diese Demonstration inzwischen abgesagt, auf der Veranstalterseite wird dennoch weiterhin dazu aufgerufen. Es wollen aber noch weitere Gruppen am 3. Oktober in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Ein Anmelder namens "Messias" hat ab 12 Uhr auf dem Platz der Republik zu einer Demonstration aufgerufen, die die Frage beinhaltet, ob Deutschland "souverän" sei. Angemeldet sind 100.000 Teilnehmer. Ab 14 Uhr will dann auch ein Aufzug mit angemeldeten 1.000 Teilnehmern von Alexanderplatz bis ins Regierungsviertel ziehen. Angemeldet hat die Demonstration eine Polizei-bekannte Privatperson. Unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Wahrheit" soll gegen die Corona-Regeln protestiert werden.

Gegenproteste und linke Demos

Den rechten Aufmärschen stellt sich am 3. Oktober breiter Protest entgegen: In Hohenschönhausen sowie in Lichtenberg, in Köpenick, Pankow, Spandau und Friedrichshain sind zig kleinere und größere Demonstrationen gegen Rassismus, Neonazis und auch konkret gegen den "III. Weg" angemeldet. Am Abend des Einheitstages wollen dann Linke und Linksautonome in Friedrichshain "Chaos stiften": Von Samariterplatz bis Margarete-Sommer-Straße soll ab 21 Uhr gegen die Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" demonstriert werden, die für den 9. Oktober angesetzt ist. Dieser Protest soll auch am Sonntag weitergehen. Von 11 bis 23 Uhr ist für die Rigaer/Liebigstraße eine Versammlung mit 500 angemeldeten Teilnehmern angemeldet. Mit dabei: eine Bühne samt Lautsprecheranlage. Straßensperrungen sind nach Polizeiangaben möglich - und wahrscheinlich.

Sendung: Radioeins, 04.10.2020, 08:40 Uhr