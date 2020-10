Aktivisten von "Extinction Rebellion" haben nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen das "Haus der Wirtschaft" in Berlin-Charlottenburg besetzt. Mehrere Personen hätten sich um 8:30 Uhr vor dem Gebäude am Schillertheater angekettet, sagte ein Sprecher der Polizei rbb|24. Einige seien dabei ins Gebäude eingedrungen und hätten es besetzt, so der Sprecher wörtlich. Beamte seien vor Ort und würden mit den Verantwortlichen des "Hauses der Wirtschaft" über das weitere Vorgehen sprechen.



Protestierende ketteten sich auch vor dem benachbarten Büro des Bundesverbands Braunkohle (Debriv) an. Die Schlüssel seien an die Regierungsparteien SPD und CDU verschickt worden, hieß es von den Aktivisten. Die "Klimaschmutzlobby" verantworte mit der Politik gemeinsam einen viel zu späten Kohleausstieg.