Bild: imago images/Omer Messinger

Linksautonomes Symbol in Berlin-Friedrichshain - Kammergericht bestätigt Räumung des Hauses "Liebig34"

08.10.20 | 09:07 Uhr

Bis zuletzt versuchten die Bewohnerinnen des linksautonom besetzten Wohnhauses in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain eine Räumung am Freitag zu verhindern. Nun hat das Kammergericht beschlossen, dass die Eigentümerinteressen Vorrang haben.

Einen Tag vor der geplanten Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain hat das Kammergericht den Antrag des Anwalts der Bewohnenden zur Aussetzung der Vollstreckung abgelehnt. Zur Begründung hieß es vom Gericht am Donnerstag, bei der Abwägung des Falls hätten die Interessen des Eigentümers laut Gesetz Vorrang. Besondere Umstände, nach denen die Interessen der Mieter ausnahmsweise überwiegen würden, "seien weder vorgetragen noch sonst ersichtlich". Einer Räumung des linksautonomen Symbolhauses steht damit rechtlich nichts mehr im Weg.

Im Vorfeld der Räumung ist es nach einem Medienbericht zu kleineren Gewaltausbrüchen in der Nähe des Gebäudes gekommen. Angreifer hätten in der Nacht zu Donnerstag in der Rigaer Straße Steine und Glasflaschen voll Farbe auf Polizisten geworfen, berichtete ein "B.Z."-Reporter bei Twitter. Das besetzte Gebäude soll am Freitagmorgen geräumt werden. Auf Fotos waren abgebrannte Autoreifen und Pflastersteine auf der Straße zu sehen. Nachts hatten Anwohner einen kreisenden Hubschrauber gehört. Die Polizei bestätigte am frühen Donnerstagmorgen zunächst nur Würfe mit Farbbehältern, die Auswertung der Nacht sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. Eine Demonstration von mehreren hundert Unterstützern durch die Straßen rund um die Liebigstraße war am Mittwochabend friedlich verlaufen.

Polizeiverstärkung aus anderen Bundesländern

Das Haus in der Liebigstraße ist eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Im Internet wird seit längerem zum gewaltsamen Widerstand gegen die Räumung aufgerufen. In den vergangenen Tagen gab es eine Serie von vermutlich linksextremen Brandanschlägen und anderen Zerstörungen gegen Kabel der S-Bahn, eine Polizeiwache, ein Gericht und andere Einrichtungen sowie entsprechende Bekennerschreiben. Ab Donnerstagmorgen wollte die Polizei die direkte Umgebung der Liebigstraße 34 für Demonstrationen und Autos sperren. Für den Freitag ist ein Großeinsatz mit Tausenden Beamten und Unterstützung aus anderen Bundesländern geplant.

Sendung: Fritz, 08.10.2020, 8:00 Uhr