Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will einen neuen Pop-up-Radweg anlegen. Er ist in der Lindenstraße in Kreuzberg geplant, wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte.



Noch in diesem Jahr sollen außerdem aus den bislang befristeten Radwegen mit einer Gesamtlänge von elf Kilometern dauerhafte werden. Das Bezirksamt begrüßte die Entscheidung des Berliner Oberverwaltungsgerichts vom Dienstag, dass die bisherigen Pop-up-Radwege vorerst bleiben dürfen.



In Friedrichshain-Kreuzberg wurden im Frühjahr und Sommer zehn solcher Radwege eingerichtet. "Wir werden unseren Bezirk weiter fahrradfreundlich und sicher gestalten", kündigte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) an.