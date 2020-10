Die neu eingerichtete Ombudsstelle der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) hat mit der Volljuristin Doris Liebscher eine neue Leiterin. "Ich stehe an der Seite von Menschen, die im Kontakt mit Behörden oder Einrichtungen des Landes Berlin Diskriminierungserfahrungen machen", erklärte Liebscher am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Justizsenator Dirk Behrend (Grüne).

Liebscher sehe ihre Aufgabe aber auch darin, die Berliner Verwaltung dabei zu unterstützen noch mehr Handlungssicherheit und Rechtssicherheit im Umgang mit Diskriminierung zu bekommen. Liebscher war bis zu diesem Jahr wissenschaftliche Mitarbeiterin der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin.



Behrendt lobte Liebscher als eine ausgewiesene Expertin im internationalen, europäischen und deutschen Antidiskriminierungsrecht. Sie sei in der Wissenschaft ebenso geschätzt wie in der Zivilgesellschaft. "Es ist schwer, eine geeignetere Person für diese Aufgabe zu finden", so Behrendt.