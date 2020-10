Bild: dpa/Paul Zinken

Linksradikales Wohnprojekt in Berlin-Friedrichshain - Wie das Symbolhaus "Liebig34" wurde, was es ist

07.10.20 | 07:00 Uhr

Kurz vor der geplanten Räumung des linksradikalen Wohnprojekts "Liebig34" spitzt sich die Lage in Berlin-Friedrichshain zu: Autos und S-Bahn-Kabel werden angezündet, die Polizei stellt sich auf Krawalle ein. Was steckt hinter dem Streit um das Symbolhaus? Ein Überblick.

Am 9. Oktober, dem Tag, an dem das Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain geräumt werden soll, erwartet die Polizei Krawalle, auch für die Tage davor hatten linke Gruppen bereits zu Protestaktionen für das linksradikale Wohnprojekt "Liebig 34" mobilisiert. Worum geht es bei dem Symbolhaus der linken Szene in Berlin? Ein Überblick.

Das Haus

Das Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain ist ein alternatives Wohnprojekt. Es gilt neben der Rigaer Straße 94 als eines der letzten Zentren der linksautonomen Szene. Heute wohnen dort 40 Menschen in einem, wie sie es selbst nennen, "anarcha-queerfeministischen Hausprojekt". Seit 1999 leben ausschließlich Frauen, trans- und intersexuelle Menschen in dem Haus. Das Gebäude selbst ist ein viergeschossiger Altbau. Ein Eckhaus, das an die Rigaer Straße grenzt. Es verfügt über 1.237 Quadratmeter Wohnfläche und ein 524 Quadratmeter großes Grundstück. Im inneren des Gebäudes befinden sich etwa 30 Wohneinheiten - aber so genau wisse man das nicht, sagte der Anwalt von Besitzer Padovicz, Wrobel, dem Spiegel. Darüber hinaus liegt das Haus in bester Wohnlage – in der Gegend werden für Wohnungen in ähnlichen sanierten Häusern Mieten von deutlich über 15 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter aufgerufen.

Die Geschichte

Nach der Wende werden in ganz Ost-Berlin ganze Häuserzeilen besetzt. Insgesamt waren es damals etwa 130 Häuser. Darunter die Rigaer Straße 94, die Liebigstraße 14 und 34. Eingezogen in die oft baufälligen Wohnungen waren Studenten, junge Kreative, Künstler, und auch Westberliner Linke. Die Wohnverhältnisse in der Liebigstraße 34 waren bald nach der Besetzung legalisiert worden. 2008 war das stark verschuldete Haus von der damaligen Eigentümerin, einer Erbengemeinschaft, zwangsversteigert worden. Der Versuch der Bewohner der Liebigstraße 34, ihr Haus von der Erbengemeinschaft zu kaufen, scheiterte. Stattdessen ging es Medienberichten nach für 600.000 Euro an den umstrittenen Berliner Immobilienunternehmer Gijora Padovicz, der einen Pachtvertrag mit dem Verein "Raduga" abschloss. Neben nicht gewinnorientierten Veranstaltungen gab es im Haus unter anderem auch ein Café, Konzerte und andere Veranstaltungen, so der Verein "Raduga" in seiner Selbstdarstellung. Im Jahr 2018 sollen die Räume im Haus dann durch den verwaltenden Verein "Mittendrin" übernommen worden sein.

Das Problem

Das Haus konnte 2008 von den jetzigen Bewohnerinnen gepachtet werden. Dafür zahlten sie zunächst 4022,50 Euro pro Monat plus Nebenkosten, später 4807,32 Euro, so der Spiegel. Am 31.12.2018 lief dieser Pachtvertrag aus, die Bewohnerinnen sollten gehen. Weil die Bewohnerinnen nicht auszogen, klagte der Besitzer auf Räumung. Im Vertragszeitraum hätten sie an den Vermieter "570.140,31 Euro Miete gezahlt und das Haus eigenständig in Stand gehalten", hieß es im November 2019 in einer Pressemitteilung der "Liebig 34" zum Räumungsprozess. Eigentümer Padovicz sei in Hinblick auf seine Bilanz demnach "mit dem Haus auf '0'". Dass Wohnraum als Ware und nicht als Menschenrecht angesehen werde, müsse sich ändern, hieß es in der Mitteilung.

Die Räumung

Die Befürchtungen

Schon zuvor hat es Protestaktionen für den Erhalt von "Liebig 34" gegeben, bei denen es teilweise zu Gewalt kam und die Polizei einschritt. Immer wieder wurden rund um die Liebigstraße Menschen angegriffen, darunter auch Polizeibeamte oder deren Autos. Es brennen Barrikaden, Neubauprojekte werden mit Farbbeuteln oder Steinwürfen attackiert. Auch werden Autos beschädigt und Fenster von Läden eingeworfen. Erst am Einheitswochenende im Oktober 2020 hatten 2.000 Menschen gegen die geplante Räumung demonstriert und dabei auch Pyrotechnik und Nebelkerzen gezündet. Der Demonstrationszug wurde von einem Großaufgebot der Polizei begleitet, die teils mit Pyros beworfen, mit unbekannten Flüssigkeiten besprüht und körperlich angegriffen worden sein sollen. Im Zuge der Proteste, die noch bis Sonntag angedauert hatten, sollen nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte angegriffen worden sein, ein Auto soll in der Nähe der Liebigstraße gebrannt haben. Der linksradikalen Plattform "Indymedia" zufolge trainierten Autonome "dezentrale Aktionen", die für den Räumungstermin am 9. Oktober angekündigt wurden. Das Training sollte auf dem Grundstück der Rigaer Straße 94 stattfinden. Auf Twitter heißt es von "liebig34bleibt": "Lasst uns die Räumung zum Desaster machen". Am Montag bekannten sich mutmaßliche Linksradikale zu einem Kabelbrand auf dem Berliner S-Bahn-Ring, nach dem er zu massiven Störungen im S-Bahn-Verkehr kam. In dem Bekennerschreiben wird ein Zusammenhang zur Räumung der Liebigstraße 34 hergestellt.

Die Anwohner Viele Anwohner, insbesondere der Neubauten zwischen Rigaer Str. 22 und Liebigstr. 7 fühlen sich durch die Bewohnerinnen der Liebigstraße 34 durchaus bedroht und terrorisiert. Der Neubaukomplex, bestehend aus rund 200 Wohnungen, wird seit Jahren mit Schmierereien, geworfenen Fäkalien oder Farbbeuteln drangsaliert und auch mit Flaschen und Steinen beworfen. Weil die Grünen und die Linken sich 2020 mit einer Resolution mit den Besetzern solidarisiert haben, haben die Anwohner Protestbriefe an Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und auch an Canan Bayram geschrieben – inklusive Fotos der Beschädigungen. Erreicht haben sie bis auf eine Stellungnahme ersterer jedoch nichts.



Die Bewohnerinnen

Eine der Bewohnerinnen hatte dem Tagesspiegel schon im Februar 2020 gesagt, bei der anstehenden Räumung sei die Strategie, "wenigstens nicht sang- und klanglos unterzugehen". Die Bewohnerinnen wollten die Räumung so lange wie möglich verzögern und sich verbarrikadieren. Zur Bedeutung des Hauses schrieben sie auf liebig34.blogsport.de, "die Liebig" sei ihr zu Hause und ihr Rückzugsort. Das Haus sei ein "widerständiger Ort, an dem sich nicht nur die GentrifiziererInnen im Kiez aufreiben […]". Es sei Symbol dafür, wie die Stadt sein könnte. "Wenn diese Häuser erstmal weg sind, können wir sie nicht wieder zurückholen. Mit ihnen geht nicht nur Wohn- und Lebensraum verloren, sondern auch ein Berlin, welches nicht nur für Reiche, Start-Ups und als Touri-Attraktion dient", heißt es da weiter. Im Februar 2011 war das Eckhaus direkt gegenüber, Liebigstraße 14, mit 2.500 Polizisten trotz Blockaden und Barrikaden geräumt worden.



Die Politik

Unter dem jetzigen Senat gibt es bekundete Sympathie für die Hausprojekte in der Rigaer Straße und der Liebigstraße. Erst im Sommer 2020 hatten sich die Grünen und die Links-Fraktion gar mit einer Resolution an den Eigentümer des Hauses in der Liebigstraße 34 gewandt und dort formuliert, man sichere den Autonomen "volle Unterstützung zu". Das besetzte Haus sei ein "einzigartiger Schutzraum", eine Anlaufstelle für diskriminierungserfahrene Menschen. Im Frühjahr 2019 hatte der zuständige Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne), das Haus über eine städtische Wohnungsgesellschaft kaufen und dem Eigentümer Padovicz im Gegenzug ein Ersatzgrundstück anbieten zu wollen. Aus diesem Vorstoß wurde jedoch nichts. Schmidt soll per Weisung dafür gesorgt haben, dass nach dem Einbau von schweren Metalltüren in der Rigaer Straße 94, hinter denen sich die Bewohner über Jahre immer wieder verschanzten, kein "brandschutztechnisches Verfahren" eingeleitet wurde. Aus den Unterlagen ist ersichtlich, dass neben dem Bauamt auch die Polizei den Zustand im Gebäude seit vier Jahren für untragbar hält.

Das sah der vorherige Innensenator Frank Henkel (CDU) anders. Er ging deutlich härter gegen die linksextremistische Szene und ihren "Terror" in Friedrichshain vor.

Am Freitag soll das Haus nun also endgültig geräumt werden.