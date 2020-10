Akmann betonte, der Senat wolle künftig auch in dem zum Teil besetzten Haus Rigaer Straße 94 die Bauverordnungen durchzusetzen. "Ich hoffe da auch auf die Einsicht des Bezirks." In dem Haus wurden zahlreiche Verstöße gegen Brandschutzbestimmungen festgestellt. Der Baubezirksstadtrat der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg Florian Schmidt hatte seine Behörde angewiesen, nicht gegen diese Verstöße vorzugehen.



Laut Verfassungsschutz-Chef Michael Fischer sind für das kommende Wochenende erneute und zum Teil auch gewalttätige Protestaktionen der Szene mit Bezug zu dem geräumten Haus in der Liebigstraße 34 geplant. Unter dem Titel "Interkiezionale" soll es unter anderem am Samstagabend eine Demonstration in Friedrichshain an dem Haus "Liebig 34" vorbei geben. Es sei davon auszugehen, dass es aggressive und polizeifeindliche Proteste geben werde.

Sendung: Abendschau, 28.10.2020, 19:30 Uhr