Der Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus Marcel Luthe ist am Samstag aus der FDP ausgetreten. "Mir ist dieser Schritt sehr schwer gefallen", erklärte Luthe in einem Schreiben, "aber als Liberaler sehe ich in einer Partei, die sich zunehmend als zu verkaufende Marke und nicht als Wertegemeinschaft sieht, keine Zukunft."

Luthe vermisse unter anderem eine klare Haltung bei der Schließung des Flughafens Tegel. Statt konsequent für die Durchsetzung des Tegel-Volksentscheids zu kämpfen, will man den Berlinern den nächsten Volksentscheid auftischen", kritisiert Luthe, " der letzlich das Gegenteil von dem ist, wofür wir mit Tegel gekämpft haben."

Auch der Umgang der Liberalen mit der Corona-Krise und den damit verbundenen Verordnungen bediene laut Luthe einen "autoritären Geist". Man müsse "rational und faktenbasiert die Verhältnismäßigkeit all der erratischen Eingriffe der Exekutive in die Grundrechte der Bürger deutlich und wirksam hinterfragen, sowie in den Parlamenten die Tatsachengrundlagen der Verordnungen überprüfen". Was gehe es den Staat an, wie er selbst leben und sterben wolle, fügte Luthe hinzu.