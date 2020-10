Thomas Rautenberg/rbb Audio: Inforadio | 14.10.2020 | Thomas Rautenberg | Bild: Thomas Rautenberg/rbb

Neubau von Sozialwohnungen - Marzahn-Hellersdorfer fürchten, dass ihre Kieze sozial kippen

18.10.20 | 08:18 Uhr

Die Plattenbauten von Marzahn-Hellersdorf waren mal die Berliner Problemkieze schlechthin. Mit viel Mühe wurde der Bezirk aufgewertet. Doch nun baut Berlin den Großteil der neuen Sozialwohnungen wieder hier. Können die Kieze das verkraften? Von Thomas Rautenberg

Claudia und Claus Richter leben in einer 3-Zimmer-Wohnung in Hellersdorf-Nord, 10. Etage, Plattenbau, vor Jahren saniert, freier Blick über die Berliner City. "Ich sag' immer, das ist unser Adlerhorst", sagt Claus Richter, der als Anlagenmonteur arbeitet und der nicht wirklich so heißt, sondern, wie auch seine Frau, anonym bleiben möchte. Lange wird es diesen Blick über die Stadt nicht mehr geben. Die neuen Elfgeschosser gegenüber wachsen schnell in die Höhe. 310 neue Wohnungen entstehen, und 310 Familien sollen neu in den Kiez kommen, sagt Claudia Richter: "Meine Sorge ist, wo werden die Kinder in den Schulen untergebracht? Wo sollen sie zu den Ärzten gehen? Die Ärzte hier sind schon voll, die nehmen keine neuen Patienten mehr." Auch Kindergärten fehlten. "Es wird wirklich schwierig werden."

"Damit macht man die Aufbauarbeit wieder zunichte"

Mindestens die Hälfte der neu entstehenden Wohnungen in der Märkischen Allee sind für Mieter mit Wohnberechtigungsschein (WBS) reserviert. Familien, die sie bekommen können, gelten im sozialen Vergleich als arm. Und das in einem Kiez, der gerade erst mit viel Geld aus dem Schlimmsten herausgeholt worden ist, schüttelt Claus Richter den Kopf: "Es wäre schade, dass man über Jahre daran gearbeitet hat, dass wir wieder eine ausgewogene Struktur haben, und dass man sagt, wir brauchen viele Neubauten mit WBS. Damit macht man die Aufbauarbeit wieder zunichte." Ein paar Straßenzüge weiter beginnt Marzahn Nord. In diesem Kiez sind vor Jahren Dutzende Elfgeschosser zurückgebaut worden. Entstanden sind dabei auch die Ahrensfelder Terrassen: Drei- und Viergeschosser, als Plattenbau von außen kaum noch erkennbar. Die Wohnungen sind vergleichsweise teuer, Menschen mit einem guten Verdienst sind nach Marzahn-Hellersdorf gezogen. Es war ein Anfang, mehr nicht.



Eigentumswohnungen in Marzahn-Hellersdorf | Bild: Thomas Rautenberg/rbb

40 Prozent der Nord-Marzahner Kinder leben von Transferleistungen

Etwa jede fünfte Familie in Marzahn Nord lebt von Transferleistungen. Bei den Kindern sind es sogar über 40 Prozent. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren rund 23 Millionen Euro in die Quartiersentwicklung investiert – in Kinder- und Jugendarbeit, Familienbetreuung und Schuldenberatung und nicht zuletzt in Spielplätze, Freizeittreffs und sehr viel Grün. Geißler sieht zwar die Notwendigkeit, neue Wohnungen zu bauen. Sie sagt aber auch: "Letztlich ist es keine Lösung, dass ein Gebiet wie dieses hier, das über 20 Jahre Quartiersmanagement-Gebiet war, bevorzugt als Bauort für Sozialwohnungen herhält." Es müsste stattdessen geschaut werden, in welchen anderen Bezirken die soziale Situation günstiger wäre, um Sozialwohnungen zu errichten.



Gabriele Geißler, Leiterin des Quartiermanagements | Bild: Thomas Rautenberg/rbb

Genossenschaft würde gerne sozial durchmischte Häuser bauen

In diesem Jahr werden städtische Wohnbaugesellschaften in ganz Berlin 2.485 Wohnungen neu bauen. Knapp die Hälfte davon kommt nach Marzahn-Hellersdorf. In den kommenden zwei Jahren sollen sogar drei Viertel aller öffentlichen gebauten Neubauwohnungen in Marzahn-Hellersdorf und im Nachbarbezirk Lichtenberg entstehen. Nach Vorgabe des Senats dürfen 50 Prozent dieser Wohnungen nur an Mieter mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden.



Künftig sollen es vielleicht sogar 75 Prozent sein. Das wird für die Kieze nicht ohne Folgen bleiben, fürchtet auch Uwe Heß, Vorstand der Wohnbaugenossenschaft "Marzahner Tor". Mit mehr als 4.500 Wohnungen ist das Unternehmen die zweitgrößte Wohnbaugenossenschaft im Bezirk: "Mit den 75 Prozent ist das so eine Krux", sagt er. Mit seiner aktuellen Sozialwohnungs-Strategie habe der rot-rot-grüne Senat möglicherweise die soziale Ausgewogenheit in manchen Kiezen aus den Augen verloren, fürchtet Heß. "Was wir als Genossenschaft machen – Wohnraum anbieten für die breite Bevölkerungsschicht – das wird hier ein Stück weit mit einer überproportionalen sozialen Wohnraumversorgung ausgehebelt."

CDU-Politiker Gräff: Sozialwohnungen auch im Westen bauen

Es gäbe durchaus Menschen, die gut verdienen und für die die Nachfrage nicht befriedigt werden könne. Die Nachfrage sei seiner Erfahrung nach "wesentlich höher als man mit dem restlichen 25 Prozent nach Senatsvorgaben befriedigen könnte", sagt Heß.



CDU-Politiker Christian Gräff war zwischen 2006 und 2016 Baustadtrat in Marzahn-Hellersdorf. In dieser Zeit hatte er für seinen Bezirk stadtweit als erster ein sogenanntes Wohnungsmarkt-Entwicklungskonzept vorgelegt. Gräff erinnert sich: "Wir hatte darin als erste Prämisse: Wir wollen in der Tat ein Wohnungsangebot für die Mitte der Gesellschaft schaffen, auch in einer Großsiedlung, wo wir Mietwohnungen bauen oder preiswerte Eigentumswohnungen. Den großen Anteil an Sozialwohnungen im Osten kritisiert er, öffentlich gebaute Neubauwohnungen ließen sich auch in Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Mitte errichten – und in Marzahn-Hellersdorf "eine gute Mischung aus Miewohnungen, die sich alle Berliner leisten können, sieben, acht oder neun Euro, und vielleicht mal einer stärker geförderten Eigentumswohnung."



Stadtentwicklungssenator Scheel: "Wir schauen uns die jeweiligen Kieze genau an"

Ihm widerspricht der noch neue Berliner Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke): Warum vor allem im Osten und weniger im Westen gebaut werde, liege an den verfügbaren, vor allen den landeseigenen Flächen. "Die liegen in Lichtenberg, Marzahn, Pankow, Treptow-Köpenick und in Spandau", so Scheel. Also in den Außenbezirken. Preiswerter Wohnungsbau durch die private Wohnungswirtschaft müsse erst einmal errichtet werden, "so dass sich die Leute sich das auch leisten können." Im Moment könne Scheel nicht erkennen, dass solche Angebote durch die private Wohnungswirtschaft an den Markt gebracht werden. "Die Kieze ein Marzahn-Hellerdorf schauen wir uns sehr genau an", sagt Scheel. Man achte sehr wohl auf die Durchmischung.



"Es kann sein, dass man sagt, es geht nicht mehr"

Familie Richter in Hellersdorf in der 10. Etage blickt mit gemischten Gefühlen aus ihrem Fenster – auf die wachsenden Hochhäuser und auf das, was möglicherweise noch im Kiez kommen wird. Claus Richter sagt: "In der letzten Konsequenz kann es vielleicht sein, dass man dann sagt: Es geht nicht mehr."