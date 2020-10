dpa/Wolfram Steinberg Audio: Inforadio | 29.10.2020 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Eilantrag zurückgewiesen - Karlsruhe lehnt Aussetzung des Berliner Mietendeckels ab

29.10.20 | 12:28 Uhr

Das Berliner Mietendeckelgesetz muss nicht teilweise ausgesetzt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag entschieden. Eine Grundsatzentscheidung in der Sache ist das aber noch nicht.

Der Berliner Mietendeckel bleibt weiter in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht wies am Donnerstag einen Eilantrag einer klagenden Vermieterin ab, die sich gegen die im Gesetz vorgesehene Absenkung überhöhter Mieten richtete.



Die Klägerin hatte argumentiert, dass der Verwaltungsaufwand für sie unverhältnismäßig hoch sei angesichts einer Regelung, die möglicherweise in ein paar Monaten – nach einer endgültigen Gerichtsentscheidung – wieder korrigiert werden müsste.



Passus zur Mietsenkung tritt am 23. November in Kraft

Die Verfassungsrichterinnen und -richter erklärten nun, die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, dass ihr im Fall der Ablehnung ihres Antrags ein schwerer Nachteil von besonderem Gewicht drohe. Ungeachtet dessen seien auch für die Gesamtheit oder eine erhebliche Zahl an Vermietern in Berlin keine solchen Nachteilte aufgezeigt worden.



Der Mietendeckel gilt in Berlin seit dem 23. Februar. Der Passus, der vorsieht, dass Mieten, die 20 Prozent über den im Gesetz definierten Obergrenzen liegen, abgesenkt werden müssen, tritt am 23. November in Kraft. Mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache wird im zweiten Quartal nächsten Jahres gerechnet.



