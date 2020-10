Bild: dpa/Philip Davali

Am Flughafen Tegel abgewiesen - Dänischer Rechtsextremist plante islamophobe Aktion in Neukölln

28.10.20 | 11:46

Am Flughafen Tegel ist am Dienstag ein dänischer Rechtsextremist abgefangen worden, der offenbar eine islamophobe Aktion am Mittwoch im Berliner Bezirk Neukölln geplant hatte.



Der Innenpolitiker der Berliner Linken, Niklas Schrader, teilte auf Twitter mit, ihm sei von der Senatsinnenverwaltung bestätigt worden, dass der Vorsitzende der dänischen rechtsextremistischen Splitterpartei "Stram Kurs", Rasmus Paludan, am Flughafen in Tegel abgewiesen und zurück nach Kopenhagen gereist sei. "Ob er wiederkommt oder weitere Leute von Stram Kurs hier sind, ist mir nicht bekannt", twitterte Schrader.

Plante Paludan eine Koran-Verbrennung in der Sonnenallee?

Einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge soll Paludan für diesen Mittwoch über Facebook eine Demonstration im Bereich der auch muslimisch geprägten Sonnenallee in Neukölln angekündigt haben. In dem in dänischer Sprache verfassten Aufruf werde der Parteivorsitzende Rasmus Paludan zitiert: "Wir glauben, dass das deutsche Volk wissen sollte, was der Islam ist! Das zeigen wir ihnen am Mittwoch. Dann werden wir alle sehen, ob es wirklich die Religion des Friedens ist! Wir bringen den Koran mit!" Dazu sei in dem Post das Foto eines brennenden Fahrzeugs zu sehen. Von der Berliner Polizei hieß es auf rbb|24-Anfrage, es liege keine Anmeldung für eine solche Veranstaltung vor.

Ähnliche Aktionen in Dänemark und Schweden