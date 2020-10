Die Polizei sucht Zeugen der Explosion in Berlin-Mitte am Sonntagvormittag. Gegen 9:30 Uhr hatte ein Zeuge an der Ecke Invaliden-/Chausseestraße einen dumpfen Knall gehört und danach eine Stichflamme an einer Unterführung gesehen.

Bei dem Sprengsatz soll es sich um präparierte Spraydosen gehandelt haben. Er war vor den Räumlichkeiten der Leibniz-Gemeinschaft abgelegt worden. Ob die Leibniz-Gemeinschaft, ein Zusammenschluss von 96 Forschungseinrichtungen verschiedener Wissenschaftszweige, Ziel des Anschlags war, blieb weiter unklar.