Proteste am Tag der deutschen Einheit - Polizisten auf Demonstration gegen Rechts mit Steinen beworfen

03.10.20 | 15:55 Uhr

Am Tag der Deutschen Einheit sind in Berlin rund 70 Demonstrationen angemeldet. Mehrere hundert Menschen protestieren in Berlin-Lichtenberg gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten. Laut Polizei kam es dabei zu Festnahmen.

Bei einer Demonstration in Berlin-Lichtenberg ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich am Vormittag versammelt, um sich gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" zu stellen. Auf der Seite der Rechtsextremen-Demo unter dem Motto "Ein Volk will Zukunft" nahmen nach rbb-Informationen rund 250 Menschen teil.



Am Mittag löste die Polizei eine Sitzblockade linksautonomer Gegendemonstranten auf; dabei kam es dann zu Rangeleien und zu einzelnen Festnahmen, wie ein Sprecher der Polizei rbb|24 sagte. "Es sind vereinzelt Steine und Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden", sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag.

Rund 70 Teilnehmer haben sich zur Demonstration der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" versammelt. Quelle: rbb|24/Goltz | Bild: rbb/Schmutzler

Im Vorfeld hatte unter anderem das "Berliner Bündnis gegen Rechts" angekündigt, den Aufmarsch am Tag der Deutschen Einheit blockieren zu wollen. "Mit vielfältigem Protest und Blockaden werden wir den Nazis keinen Meter überlassen", hieß es in der Ankündigung. Am Linden-Center im Bezirk Lichtenberg versammelten sich am Nachmittag mehrere hundert Menschen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Bereits vor dem Beginn der Demonstration um 14 Uhr füllte sich der Startpunkt, der S-Bahnhof Wartenberg. Der S-Bahnhof wurde mittags wegen zu vieler Menschen nicht mehr angefahren, die Züge hielten in Hohenschönhausen. Das teilten die Polizei und die Berliner S-Bahn auf Twitter mit.

Reichsflaggen auf dem Pariser Platz

In Berlin-Mitte fanden bis zum Nachmittag mehrere kleinere Demonstrationen statt. Auf dem Alexanderplatz zog die Berliner-Polizei bereits Einsatzkräfte zusammen, eine Veranstaltung von Rechtsextremisten. Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte demonstrierten am Nachmittag Anhänger der "Reichsbürger"-Szene, nach Angeben eines rbb-Reporters trugen viele der 50 Teilnehmer keinen Mund- und Nasen-Schutz. Auch sei der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern vielfach nicht eingehalten worden. Eine weitere Protestaktion sogenannter "Reichsbürger" fand gleichzeitig auf dem Pariser Platz statt, nach rbb-Infomationen nahmen daran etwa 40 Menschen teil. Einige Demonstranten schwenkten Reichsflaggen. Vor dem Brandenburger Tor kamen bei einer Demonstration von Corona-Skeptikern zudem rund 100 Menschen zusammen, um gegen die Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung zu protestieren.

Linke

Mit Musik und Transparenten zogen gleichzeitig rund 100 Demonstranten unter dem Motto "Raven gegen Rechts" über die Straße Unter den Linden in Berlin-Mitte. Wegen einer Demonstration der "Freien Deutsche Jugend" (FDJ) gegen die Deutsche Einheit wurde nach rbb-Informationen am Nachmittag auf mehreren Linien der Bus- und Tramverkehr auf dem Alexanderplatz in Mitte unterbrochen. Rechtsextremisten hatten in den vergangenen Tagen für eine Demonstration auf dem Alexanderplatz mobilisiert, am Samstagnachmittag hatte die Polizei deshalb Einsatzkräfte auf dem Platz zusammengezogen. Der Beginn der rechtsextremen Demo wurde für 16 Uhr erwartet. Ein linksautonomes Bündnis hat für 21 Uhr unter dem Motto "Chaos stiften" zu einer Demonstration für den Verbleib des Wohnprojekts "Liebig 34" aufgerufen. Nach Angaben der Polizei wurden 400 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei hatte angekündigt, das Haus in der Liebigstraße 34 am 9. Oktober zu räumen, von der Behörde hieß es, man erwarte dabei "gewalttätige Aktionen" und Demonstrationen.

Polizei am Tag der Einheit mit 2.700 Kräften im Einsatz

In Berlin sind zum Tag der Deutschen Einheit Dutzende Demonstrationen angemeldet, von Rechten, Linken und Gegnern der Corona-Politik. Die Polizei ist im gesamten Stadtgebiet mit rund 2.700 Beamten im Einsatz. Vor allem in Mitte, Friedrichshain und Lichtenberg ist während des gesamten Tages mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Eine Demonstration gegen die Corona-Auflagen am Freitag vor dem Reichstagsgebäude in Berlin wurde vorzeitig beendet. Der Organisator sagte dem rbb, die Polizei habe eine Auflösung angekündigt, wenn er die Demonstration nicht selbst beende. Die Beamten hätten bemängelt, dass sich die Teilnehmer nicht an die Maskenpflicht gehalten hätten. Damit war die Veranstaltung schon am späten Nachmittag zu Ende, obwohl sie bis 22 Uhr angemeldet gewesen war.

