Obdachlosen-Protest: Wohnungen in Mitte besetzt

Obdachlose und Aktivisten haben nach eigenen Angaben Wohnungen in einem Haus im Berliner Bezirk Mitte besetzt. Nach Angaben der Initiative "Leerstand Hab ich Saath" halten sich seit Donnerstagmittag jeweils zwei bis drei Menschen in acht leerstehenden Wohnungen in der Habersaathstraße 46 auf. Ob sie die Türen mit Gewalt öffneten, wollte ein Sprecher der Initiative nicht sagen.

Die Polizei bestätigte am Donnerstag, dass sich Menschen im Gebäude aufhielten. Von einer Besetzung wollte die Behörde am Nachmittag jedoch nicht sprechen. "Derzeit laufen Gespräche mit dem Hauseigentümer." Vor dem Haus versammelten sich nach Polizeiangaben rund 100 Menschen.