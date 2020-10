Spectator Dienstag, 27.10.2020 | 12:31 Uhr

Offenbar hat das Sirenen-Geklimper vor dem Landtag die Wahl nicht verhindern können. Entweder die Fraktionsmitglieder hatten sich an den Stühlen festgebunden oder sich Wachs in die Ohren gestopft...



Was machen jetzt eigentlich die anderen Parteien, nachdem die Linken am schnellsten den Namen von Herrn Berndt in das Template "Mit der Wahl von XY rückt die AfD noch weiter nach rechts" eingesetzt haben? Vielleicht könnten Sie ja zur Wahl gratulieren und der Hoffnung auf konstruktive Auseinandersetzung und Zusammenarbeit Ausdruck verleihen. Wäre mal was Innovatives und würde an Länder mit durch lange Tradition entwickelten parlamentarischen Umgangsformen erinnern.