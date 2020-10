Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) will laut Medienberichten für den Haushalt 2021 deutlich mehr Schulden machen. Auch eine Zahl kursiert bereits. Finanzministerium und Koalition halten sich aber bislang bedeckt.

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat für den Haushalt 2021 eine deutlich höhere Neuverschuldung vorgeschlagen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Montag sind drei Milliarden Euro an neuen Krediten geplant. Ein Sprecher des

Finanzministeriums bestätigte die Höhe des Haushalts gegenüber dem rbb nicht. Auch aus Koalitionskreisen heißt es, die Finanzministerin habe noch keine genaue Zahl genannt. Die Verhandlungen über den neuen Haushalt könnten noch Wochen dauern.

Bisher war eine Neuverschuldung von 1,9 Milliarden Euro geplant. Damit sollte verhindert werden, dass Unternehmen insolvent werden. Der Landtag hatte in diesem Jahr schon einen Corona-Rettungsschirm von bis zu zwei Milliarden Euro beschlossen und im vergangenen Jahr einen sogenannten "Zukunftsfonds" von einer Milliarde Euro - jeweils per Kredit. Trotz der angespannten Finanzlage hatte die Koalition bisher angekündigt, an vielen Projekten festhalten zu wollen.