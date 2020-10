Verwaltungsmitarbeiter in Brandenburg/Havel treten in Warnstreik

Die Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes in Brandenburg an der Havel sind am Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, gehören zu den betroffenen Betrieben und Dienststellen unter anderem das Klinikum Brandenburg, die Stadtverwaltung, die Schleuse und auch die Wasser- und Abwassergesellschaft der Stadt (Brawag).