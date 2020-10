Einschusslöcher auf Wahlplakat in Neuruppin

Kurz vor den Bürgermeisterwahlen am 8. November steht die Stadt Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) erneut in den Schlagzeilen. Ein Wahlplakat des Kandidaten von BVB/Freie Wähler, Michael Güldener, wurde beschädigt. Offenbar handelt es sich um Einschusslöcher auf dem Plakat. Güldener erstattete Anzeige. Nach seinen Worten ermitteln nun Polizei und Staatsschutz.

Auto des Neuruppiner Bürgermeisters in Brand gesetzt

Im Fall des Brandanschlags auf das Auto des amtierenden Bürgermeisters, Jens-Peter Golde, sucht die Polizei inzwischen nach Zeugen. Sie bittet um Hinweise, ob jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat. Unbekannte hatten am Dienstagabend das Auto des Kommunalpolitikers in Brand gesteckt und ein Drohschreiben hinterlassen.

Um den Bürgermeister zu schützen, laufen verschiedene polizeiliche Maßnahmen. Im rbb hatte Golde davon gesprochen, dass er von einem gezielten Anschlag ausgehe.



Am 8. November finden in Neuruppin Bürgermeisterwahlen statt. Golde will zum dritten Mal antreten.