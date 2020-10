schreckenberger werneuchen Freitag, 23.10.2020 | 17:46 Uhr

Dass das linksgrüne Millieu in Brandenburg "weiter kämpfen" will, glaubt doch keiner. Immerhin sind diese Kreise in Berlin so einsichtig, und werden den falschen Weg aufgeben. Es ist nur die gesichtswahrende Reaktion eines störrischen Esels in Brandenburg, der die rechtlichen Gegebenheiten entweder völlig falsch eingeschätzt, oder schlicht wenig Sachverstand auf diesem Gebiete aufzuweisen hat. Traurig ist, die CDU ist in dieser wichtigen Frage einfach abgetaucht und hat wohl nur ihre Jugendorganisation bißchen rummosern lassen.