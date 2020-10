In Berlin-Friedrichshain sind am Samstagabend mehrere hundert Demonstranten vom Samariterplatz Richtung Volkspark Friedrichshain bis zur Margarete-Sommer-Straße gezogen. Sie protestierten gegen die angekündigte Räumung des linksautonomen Wohnprojekts in der Liebigstraße 34.



Laut Polizei wurden immer wieder Pyrotechnik und Nebelkerzen gezündet, der Demonstrationszug wurde von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Laut rbb-Informationen gab es vereinzelte Festnahmen, größere Zwischenfälle meldete die Polizei bis zum späten Abend allerdings nicht. Die Demo wurde laut Medienberichten gegen 22:30 Uhr vom Veranstalter für beendet erklärt.