Bild: imago images/Jean-Marc Wiesner

Viele Verhaftungen, verletzte Polizisten - Zahlreiche Demos prägen Tag der Deutschen Einheit in Berlin

04.10.20 | 18:33 Uhr

In Hohenschönhausen marschierten Neonazis, in Friedrichshain Linksautonome, am Brandenburger Tor Corona-Leugner und Reichsbürger - und mittendrin war auch noch die FDJ am Start. Die Berliner Polizei hatte am Wochenende jede Menge zu tun.



Zahlreiche Demonstrationen mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmern haben am Wochenende die Berliner Polizei in Atem gehalten. Dabei kam es zum Teil zu Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden 150 Menschen festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. 36 Polizisten wurden demnach verletzt, ein Polizist kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



Demo für Liebig34

Am Samstagabend demonstrierten laut Polizei rund 2.000 Menschen für den Erhalt des linksradikalen Symbolhauses Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain. Sie zogen in einem Demonstrationszug von der Samariterstraße Richtung Volkspark Friedrichshain, die Route führte auch an dem "anarcha-queer-feministischen" Hausprojekt in der Liebigstraße vorbei.



Dabei wurden während der Demonstration Feuerwerkskörper, Bengalos und Nebeltöpfe gezündet und zum Teil in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Vereinzelt wurden Polizisten angegriffen und mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht.

Musik-Protest am Sonntag

Räumung der Liebig34 am 9. Oktober

Der Protest stand im Zusammenhang mit der angekündigten Räumung der Liebig34. Das besetzte Haus gilt zusammen mit dem nahe gelegenen und teilweise besetzten Haus Rigaer Straße 94 als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt. Am kommenden Freitag wird auf Betreiben des Eigentümers geräumt. Die Szene hat für die kommenden Tage heftigen Widerstand angekündigt. Bereits am Sonntag fand in der Liebigstraße eine weitere, friedliche Protestveranstaltung mit Livemusik statt, rund 300 Personen nahmen daran teil.



Offenbar im Zusammenhang mit der Demo wurde am Sonntagmorgen die Fensterfront einer Bankfiliale in der Singerstraße mit Pflastersteinen beschädigt und beschmiert. Eine Polizeistreife entdeckte ein aufgesprühtes Anarchiezeichen sowie ein Schriftzug, der mit dem Hausprojekt "Liebig 34" in Zusammenhang steht, deuten nach Polizeiangaben auf ein politisches Motiv hin. Der Staatsschutz ermittelt.



Uneinig am Tag der deutschen Einheit

Bild: rbb/Schmutzler Die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" hat am Tag der Deutschen Einheit zu einer Kundgebung in Lichtenberg aufgerufen. Rund 250 Menschen nahmen teil.

Bild: rbb/Troccoli Castro Dagegen demonstrierten am Linden-Center in Lichtenberg ebenfalls Hunderte Menschen. Aufgrufen hatten verschiedene linke und antirassistische Bündnisse.

Bild: rbb Am Mittag löste die Polizei eine Sitzblockade linksautonomer Gegendemonstranten auf. Sie wollten die Aufmarschroute der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" blockieren. Dabei kam es dann zu Rangeleien und zu einzelnen Festnahmen, wie ein Sprecher der Polizei rbb|24 sagte.

Bild: rbb/Schröder Am Brandenburger Tor demonstrierten am Samstag zudem etwa 100 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Beobachtungen von rbb-Reportern trugen viele keinen Mund- und Nasen-Schutz. Auch wurde der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern vielfach nicht eingehalten.



Bild: rbb/Hendrik Schröder Atttila Hildmann leistete den Anweisungen der Polizei folge und zog sich bei der Demonstration eine Maske auf.

Bild: rbb/Schröder Auch so genannte "Reichsbürger" versammelten sich auf dem Pariser Platz. Nach rbb-Infomationen nahmen daran etwa 40 Menschen teil, einige Demonstranten schwenkten Reichsflaggen.

Bild: rbb/Hendrik Schröder Mit Musik und Transparenten demonstrierten gleichzeitig etwa 100 Menschen unter dem Motto "Raven gegen Rechts" Unter den Linden in Berlin-Mitte.

Bild: Stefan Streicher Auf dem Alexanderplatz demonstrierte die "Freie Deutsche Jugend" (FDJ). Nach rbb-Informationen wurde deswegen am Nachmittag auf mehreren Linien der Bus- und Tramverkehr unterbrochen.



zum Artikel | Sendung: Abendschau, 03.10.2020, 19:30 Uhr | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen















Neonazis von Gegendemo blockiert

Die meisten Festnahmen an diesem Demo-Wochenende standen laut Polizei in Zusammenhang mit einem Aufmarsch der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" in Hohenschönhausen und insbesondere der Gegendemonstration dazu. Demnach wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, Widerstands, tätlichen Angriffs und Sachbeschädigungen eingeleitet.



Rechtsextreme hatten für Samstag eine Demo unter dem Motto "Ein Volk will Zukunft" angemeldet. Unter anderem das "Berliner Bündnis gegen Rechts" hatte angekündigt, den Aufmarsch am Tag der Deutschen Einheit blockieren zu wollen. Die Polizei schätzte die Zahl der Gegendemonstranten auf rund 1500. Darunter waren mehrere hundert Vermummte, von denen einige Steine und Pyrotechnik auf die Polizisten warfen sowie Autos demolierten. Es kam zu vereinzelten Angriffen von Demonstranten beider Lager aufeinander.



Gegendemo beim Aufmarsch von Neonazis in Hohenschönhausen

Die Gegendemonstranten verhinderten laut Polizei mit einer Sitzblockade, dass der Zug am S-Bahnhof Wartenberg starten konnte. Eine angebotene Alternativroute lehnte der Veranstalter zunächst ab. Später nahm der Demonstrationszug wegen der Blockaden eine verkürzte Route. Am Samstagabend löste sich die Menschenmenge nach einer Abschlusskundgebung der Rechten nach Polizeiangaben langsam auf. Insgesamt zählten die Beamten rund 300 Menschen aus dem rechten Spektrum.

Corona-Leugner Hiltmann muss Mundschutz aufsetzen

Demos gegen Corona-Maßnahmen

Weitere Demos fanden in Berlin-Mitte statt. Am Brandenburger Tor versammelten sich rund 300 Menschen, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Viele trugen keine Masken, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm die Personalien auf.



Auf dem Pariser Platz kamen rund 40 Menschen aus der sogenannten Reichsbürger-Szene zusammen. Einige schwenkten Reichsflaggen.



Die kommunistische Jugendorganisation FDJ hatte zu einer Demo am Alexanderplatz aufgerufen. Die Teilnehmer waren mehrheitlich in blauen Hemden mit roten Halstüchern gekleidet.

Sendung: Abendschau, 04.10.2020