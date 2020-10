Die Gedenkstätte Sachsenhausen (Oberhavel) hat am Sonntag an die Ermordung von 27 deutschen und französischen Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen vor 76 Jahren erinnert. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung in diesem Jahr in kleinerem Rahmen mit nur etwa 40 Teilnehmern statt.

Nach Angaben der Gedenkstättenstiftung entdeckte die SS im KZ Sachsenhausen im März 1944 eine Rundfunkabhörstelle sowie im Lager hergestellte Flugblätter. Nach mehrmonatigen Ermittlungen wurde klar, dass von deutschen Kommunisten eine Solidaritätsaktion unter den Häftlingen organisiert worden war. Am 11. Oktober 1944 wurden daraufhin 24 deutsche und drei französische Häftlinge von der SS ermordet.