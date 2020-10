Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Freie Universität (FU) aufgefordert, das Verfahren um die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) neu aufzurollen. Die Fraktion stützt sich dabei auf ein Gutachten, das sie bei einem Professor für Öffentliches Recht der Universität Bonn, Klaus Gärditz, in Auftrag gegeben hat.

Demnach hat sich die Freie Universität im Fall von Franziska Giffey nicht an Standards gehalten, was aus Plagiaten bei einer Doktorarbeit zu folgen hat. Der Gutachter bezeichnet die bisherige Entscheidung der FU damit als rechtswidrig.



Die Freie Universität hatte Franziska Giffey zwar eine Rüge erteilt, ihr den Doktorgrad aber nicht entzogen. Ihre Doktorarbeit sei trotz Mängeln eine eigenständige wissenschaftliche Leistung gewesen, so die Begründung der Universität.