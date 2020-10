Nach der Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" in Berlin ist das Wahlkampffahrzeug eines Unionspolitikers aus dem Bundestag beschädigt worden.

An dem Auto wurden am Charlottenburger Einsteinufer die Scheiben eingeschlagen und die Reifen zerstochen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Zudem seien auf dem Fahrzeug Sprüche in roter Farbe mit Bezug zu dem Hausprojekt geschrieben worden.