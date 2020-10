dpa/akg-images Audio: Inforadio | 01.10.2020 | Jan Menzel | Bild: dpa/akg-images

Jubiläum der Gründung von "Groß-Berlin" - Abgeordnete und Senat feiern 100 Jahre Berlin als Metropole

01.10.20 | 10:57 Uhr

Doppelt so viele Einwohner, eine dreizehn Mal so große Fläche: An diesem Donnerstag vor 100 Jahren trat ein Gesetz in Kraft, das Berlin zu einer Metropole machte. Für den Regierenden Bürgermeister war das "ein Schlüsselmoment der Stadtgeschichte".



Der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus haben am Donnerstag mit einer Feierstunde an das Inkrafttreten des Gesetzes erinnert, mit dem Berlin vor 100 Jahren zur Metropole wurde. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), erinnerte an die schwierigen Verhandlungen, die dem Gesetz in der Zeit kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs vorausgingen. Die eingemeindeten Städte seien nicht begeistert gewesen, in einem Groß-Berlin aufzugehen. Gegen die Idee gab es bis zuletzt erhebliche Widerstände.

Müller: "Berlin muss eine Stadt der Freiheit bleiben"

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, es sei ein langer und steiniger Weg mit vielen Hürden und Grabenkämpfen gewesen, aber einer, der sich gelohnt habe. Er nannte das Gesetz einen Schlüsselmoment Berliner Stadtgeschichte und den Startschuss für die Metropolenbildung. Es sei eine Mammutaufgabe gewesen, im neuen Groß-Berlin Verwaltung, Soziales, Gas- und Wasserversorgung, Gesundheitswesen in Einklang zu bringen. Von den Weichenstellungen damals profitiere Berlin noch heute.



"Berlin hat sich damals entschieden, einen deutlichen Schritt voranzugehen", sagte Müller. Auch heute sei es wichtig, Herausforderungen als Chance zu begreifen. "Berlin muss eine Stadt der Freiheit bleiben", forderte er. Sie müsse wie damals auf Innovation und Fortschritt setzen und heute in globalen Netzwerken den Austausch mit den Metropolen der Welt suchen.

Historiker: "Heute haben wir ähnliche Probleme wie damals"

Zu dem Zusammenschluss habe man sich durchgerungen, um das kommunale Planungschaos im Großraum Berlin zu vereinfachen, sagte der Historiker Andreas Ludwig am Donnerstag dem rbb. "Man muss sich vorstellen, dass Berlin sich in den letzten Jahren vor der Eingemeindung vervierfacht hatte, und dann kommen noch zwei Millionen Einwohner in den Vororten dazu", sagt er im rbb-Inforadio. Das habe enorme Probleme in der Planung der kommunalen Infrastruktur verursacht. "Wenn ein Feuerwehreinsatz am Nollendorfplatz war, wurde diskutiert, kommt die Berliner Feuerwehr, die Charlottenburger oder die Schöneberger", sagte Ludwig. Die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin sei eine politische, wirtschaftliche und administrative Notwendigkeit gewesen. Das aktuelle Wachstum Berlins erinnere an die damalige Zeit, so Ludwig weiter. "Damit haben wir ähnliche Probleme wie vor 100 Jahren." Damals habe man im Bevölkerungswachstum eine Chance gesehen, aus einem zersplitterten Raum eine moderne, zukunftsweisende Großstadt mit sozialem Ausgleich, guter Infrastruktur und starker Wirtschaftskraft zu entwickeln. "Heute wird eher von Wachstumsproblemen, sogar von Wachstumsschmerzen gesprochen, und das ist natürlich ein gravierender Unterschied", sagte Ludwig.

Fläche wuchs von 65 auf 880 Quadratkilometer

Großstadt war Berlin im Kaiserreich schon lange und hatte 1905 erstmals mehr als zwei Millionen Einwohner. Mit dem "Groß-Berlin-Gesetz", das bereits am 27. April 1920 mit knapper Mehrheit beschlossen wurde und am 1. Oktober 1920 in Kraft trat, wurden in die Stadt Berlin dann acht Stadtgemeinden, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke eingemeindet. Die Stadtfläche hatte sich von 65 auf etwa 880 Quadratkilometer nahezu verdreizehnfacht und umfasste nun auch die Gebiete von Städten wie Schöneberg, Köpenick, Neukölln, Wilmersdorf und Spandau. Die Bevölkerungszahl stieg auf 3,8 Millionen, fast doppelt so viele wie zuvor. Nach London und New York war Berlin damals die drittgrößte Stadt der Welt. Mit Blick auf die Stadtfläche war Berlin nach Los Angeles sogar weltweit die Nummer zwei. An 100 Jahre (Groß-)Berlin erinnert ab dem 1. Oktober bis zum 3. Januar 2021 die Ausstellung "Unvollendete Metropole - 100 Jahre Städtebau für (Groß-)Berlin" [unvollendete-metropole.de] im Kronprinzenpalais Unter den Linden. Sendung: Abendschau, 01.10.2020, 19:30 Uhr