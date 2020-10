Nach weniger als einem Jahr wird der Brandenburger Innenstaatssekretär Klaus Kandt überraschend das Innenministerium wieder verlassen. Der 60-Jährige habe zum nächstmöglichen Zeitpunkt um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand aus persönlichen Gründen gebeten, teilte das Innenministerium am Freitag in Potsdam mit. Minister Michael Stübgen (CDU) sagte, er werde dies dem Kabinett bei der nächsten Sitzung vorschlagen. Stübgen dankte Kandt und hob besonders die Reform der früher umstrittenen automatischen Erfassung von Autokennzeichen (Kesy) hervor. Der frühere Berliner Polizeipräsident Kandt war im November 2019 ins Amt gekommen.

Kandt war bis Februar 2018 Polizeipräsident in Berlin. Rund ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und nach dem Bekanntwerden zahlreicher Polizeipannen hatte er seinen Posten räumen müssen.



Gegen Kandt und seine damalige Stellvertreterin Margarethe Koppers wird zudem wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt durch Unterlassen ermittelt. Beamte waren in der Folge von Schadstoffbelastungen an maroden Schießständen zum Teil schwer erkrankt. Dazu hatte es Probleme mit Disziplinlosigkeit und kriminellen Bewerbern an der Berliner Polizeiakademie gegeben, bei der Gewinnung von Nachwuchs sowie peinliche Einbrüche in Polizeigebäude.

Der aus Baden-Württemberg stammende Kandt war zu Beginn seiner Karriere bei der Anti-Terroreinheit GSG 9 des damaligen Bundesgrenzschutzes gewesen, der heutigen Bundespolizei. In den 1980er Jahren leitete er ein Spezialeinsatzkommando bei der Berliner Polizei. Später war er Polizeipräsident in Frankfurt (Oder) und Potsdam, danach Chef der Bundespolizei in Berlin und Brandenburg.