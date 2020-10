Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, ist am Sonntag mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet worden. In der Begründung hieß es, der Klima-Ökonom Edenhofer biete Lösungen gegen den Klimawandel an, die auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit behandelten. So habe er mit seinem Vorschlag einer CO2-Bepreisung erheblich zur Einigung der Bundesregierung auf das Klimapaket beigetragen. Außerdem würdigte die Jury seine Verdienste als Mitglied des Weltklimarats.

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gratulierte dem PIK-Direktor zur Auszeichnung. "Es sind Ihre Forschungs- und Beratungstätigkeiten, mit denen Sie beharrlich dazu beitragen, dass wir Politiker den Klimaschutz als eine unserer vordringlichsten Aufgaben verstehen", teilte Wodike mit. Der Landeschef freue sich besonders darüber, dass der Preisträger "ein gutes Licht wirft auf unser Land als Standort der Spitzenforschung".

Edenhofer ist seit 2005 Chefökonom am PIK, seit 2018 leitet er das Institut zusammen mit Johan Rockström. Zudem ist er Gründungsdirektor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) in Berlin. An der Technischen Universität Berlin ist er Professor für die Ökonomie des Klimawandels und Mitglied an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.