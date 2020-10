Aktivisten steigen Hessischer Landesvertretung in Berlin aufs Dach

Mit Transparenten haben Umweltaktivisten an der Hessischen Landesvertretung in Berlin gegen Baumrodungen für den Autobahnbau zwischen Kassel und Gießen demonstriert. Die Proteste verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

An der Aktion am Morgen waren nach Angaben einer Mitorganisatorin rund 30 Menschen beteiligt, die Polizei sprach von etwa 35. Etwa zehn von ihnen seien mit Leitern auf das Vordach der Landesvertretung geklettert.

Der Ausbau der A49 ist seit Jahren umstritten. Seit etwa einem Jahr ist der Dannenröder Forst in der Nähe von Marburg von Umweltaktivisten besetzt.