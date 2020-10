Das besetzte Haus in der Berliner Liebigstraße 34 soll am Freitagmorgen geräumt werden. Am Vorabend kam es zu ersten Demonstrationen. Die Stimmung war zunächst friedlich. Die Berliner Polizei bereitet sich derweil auf einen Großeinsatz vor.

Eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin, das Haus "Liebig 34" in Friedrichshain, soll an diesem Freitagmorgen um 7 Uhr geräumt werden.

Am Vorabend versammelten sich einige Hundert Demonstranten in der Nähe. Die meist jungen Menschen standen am Donnerstagabend vor einer kleinen Konzertbühne in der Rigaer Straße. Eine Hip-Hop-Band trat auf und sang: "Fuck the Police". Die Stimmung war aber friedlich.

Die Demonstration sei gegen 22 Uhr zu Ende gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Rund 400 Menschen hätten teilgenommen. Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Auch eine kleinere Versammlung nahe des Frankfurter Tors sei ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Größere Proteste wurden für den frühen Morgen erwartet.

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vertreten und hatte die Liebigstraße und die Rigaer Straße zum Teil mit Gittern abgesperrt. Auch Autos hatten keine Zufahrt. Die Polizisten trugen Helme und zum Teil auch Plexiglasschilder.