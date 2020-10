Nach einer Serie von Brandanschlägen und Schmierereien in Neukölln hatte sich eine ganze Ermittlergruppe daran gesetzt, die mutmaßlich rechten Täter dingfest zu machen. Ohne Erfolg. Nun nehmen hochrangige Experten die Polizeiarbeit selbst unter die Lupe.



Ex-Bundesanwalt Herbert Diemer und die frühere Eberswalder Polizeipräsidentin Uta Leichsenring sollen die Serie rechtsextremer Anschläge in Berlin-Neukölln untersuchen. Am Donnerstag stellte Innensenator Andreas Geisel (SPD) die beiden als Mitglieder einer externen Experten-Kommission vor.



Diemer und Leichsenring sollen die Arbeit der Ermittlungsbehörden unter die Lupe nehmen. Die war bisher - trotz der Schwere der Delikte wie Brandstiftung - weitgehend ohne Ergebnisse geblieben.



Mit der Verpflichtung von Leichsenring und Diemer konnte Geisel zwei unabhängige und hoch renommierte Experten gewinnen. Diemer war als ehemaliger Bundesanwalt Vertreter der Anklage im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und gilt als Experte in Terrorverfahren. Leichsenring hatte als langjährige Polizeipräsidentin in Eberswalde mit einer ausgeprägten rechtsextremen Szene zu tun. Sie engagierte sich auch in mehreren Netzwerken und Vereinen für Toleranz und Demokratie.