Audio: Inforadio | 28.10.2020 | Raphael Jung

Protest auch in Berlin - Wie der Frauenstreik in Polen zur Regierungskrise wird

29.10.20 | 15:34 Uhr

Hunderttausende Polen protestieren gegen das verschärfte Abtreibungsverbot. Auch in Berlin und entlang der Grenze haben Aktivistinnen eine "Blutige Woche" ausgerufen. Der Frauenstreik hat mittlerweile ein Ziel – die Regierung zu stürzen. Von Magdalena Schwabe

Anna Krenz ist Künstlerin und derzeit viel mit einem Thema beschäftigt: Sie entwirft Poster für Solidaritätskundgebungen mit den Frauen in Polen. Neben "#IchStreike - In Solidarity!" oder "Mein Körper, meine Wahl!" zeichnet sie Aufrufe wie "Keine Kompromisse!".



"Der Rubikon wurde überschritten. Polen ist eine Frau", sagt die Wahlberlinerin, die selbst aus Polen stammt. Was im Nachbarland gerade geschehe, sei "eine Revolution und hoffentlich der Anfang vom Ende des PiS-Staates".



Demonstranten vor dem Haus des polnischen Botschafters in Berlin. | Bild: Maciej Soja/ Soja Photograhy

"Blutige Woche" in Berlin und Brandenburg

Schon 2016 gründete Anna Krenz die Initiative "Dziewuchy", auf deutsch "Mädels", nachdem Polens Rechtskonservative das Abtreibungsgesetz verschärfen wollten. Jetzt habe "das so genannte Verfassungsgericht" die Abtreibung praktisch verboten, sagt sie und spricht davon, "zurück im Mittelalter" zu sein. Spontan sammelte sich am Mittwoch eine Menschenmenge vor der Villa des Botschafters in Berlin, Andrzej Przyłębski. Dessen Ehefrau Julia Przyłębska ist die Vorsitzende des Verfassungsgerichts, das die Abtreibung für verfassungswidrig erklärt hat und damit die Proteste auslöste.

Kulturkampf gegen den PiS-Staat

In einem landesweiten Frauenstreik hatten am Mittwoch zudem tausende Polinnen die Arbeit niedergelegt in einer Art politischen Lockdown. Dabei geht es längst nicht nur um Frauenrechte. Es geht um die Grundrechte und die Demokratie. Entsprechend beteiligten sich auch Männer an den Protesten für ein progressiveres Polen und skandierten gemeinsam "Polen ist eine Frau". Wütende Bürger blockierten das Parlament und Landwirte mit ihren Traktoren die Straßen Warschaus. Auch entlang der Grenze, in Gubin, Szczecin oder Slubice, gingen Hunderte auf die Straßen. "Die Polen sind erschüttert. Das Abtreibungsverbot hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht", erklärt Dorota Danielewicz, Berliner Schriftstellerin und Publizistin. "Die Tabus wurden gebrochen. Heute geht es um alles, um den Machtwechsel." Es ist ein Kulturkampf gegen die regierende rechtskonservative PiS-Partei, gegen die Gängelung der Justiz oder die Vertuschung von Missbrauchsskandalen in der Kirche.

Und längst haben die Proteste auch Deutschland erreicht, spätestens mit dem spontanen Protest vor dem Haus des Botschafters. Im Rahmen der so genannten "Blutigen Woche" ist für Donnerstag eine Demo am Pariser Platz in Berlin angekündigt, am Freitag eine Performance an der Grenzbrücke in Frankfurt (Oder). Dazu tägliche Spaziergänge vor der polnischen Botschaft oder auch in Potsdam.

Der PiS-Staat wackelt

Kirchen in Polen bekommen derzeit Polizeischutz, auch vor friedlichen Demonstranten, nachdem der PiS-Vorsitzende und seit kurzem auch Vizepremierminister Jarosław Kaczyński zur Verteidigung der Kirchen aufgerufen hat. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. Das Militär soll die Polizei auf den Straßen unterstützen - offiziell im Kampf gegen die Corona-Pandemie, doch viele Demsonstranten vermuten noch andere Gründe. "Kümmert euch lieber um die Lebenden", skandieren Hunderttausende Polen und der staatliche Sender TVP-Info spricht vom "linken Faschismus auf dem Vormarsch". Noch vor kurzem hat PiS den staatlichen Sender TVP mit zwei Millionen Zloty [Anm. d. Red.; etwa 430.000 Euro] bezuschusst. Es sind viele solcher Fakteen, die die Leute jetzt zunehmend auf die Straße treiben. "Heute erleben wir eine neue Welle der Migration aus Polen" sagt eine der Protestierenden in Berlin. Künstler und Intellektuelle, aber auch Vertreter sexueller Minderheiten oder Familien mit behinderten Kindern würden in Deutschland Zuflucht suchen.

Notlage statt Abtreibungstourismus

Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze weltweit. 2019 wurden laut des polnischen Gesundheitsministeriums offiziell 1.100 Abtreibungen vorgenommen – die meisten wegen Fehlbildungen des Fötus. Das neue Urteil des Verfassungsgerichts bedeutet praktisch ein Abtreibungsverbot. Bereits jetzt untersagen Krankenhäuser und Ärzte die geplanten Eingriffe aus Angst vor Konsequenzen. Doch Schätzungen zufolge treiben jährlich 80.000 bis 150.000 Polinnen ab. Viele von ihnen suchen nach Hilfe in Deutschland, in Berlin oder auch in Orten entlang der Grenze. Urszula Bertin von "Ciocia Basia", auf deutsch "Tante Barbara", versteht die Not der Frauen. Ihre Initiative hilft monatlich rund 100 Frauen. Seit der Rechtsverschärfung können die ehrenamtlichen Helferinnen wie Bertin kaum noch die Anfragen bedienen. Dazu werden sie immer wieder bedroht. Auch Joanna Józefiak vom Deutsch-Polnischen Verein für Gesundheitswesen in Frankfurt (Oder) bekommt Hilferufe aus Polen: "Ich erlebe viel Empathie von deutschen Ärzten und Krankenhäusern, die ihre Unterstützung anbieten. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll Hilfe bekommen, auch psychosoziale. Das deutsche System ist hier vorbildlich. Schade, dass Warschau hier nicht nach Berlin schaut".

