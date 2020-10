Herbert Berlin Donnerstag, 29.10.2020 | 19:21 Uhr

Dass sich diese Menschen nicht einmal die Mühe geben, nach Dienstschluss und in Zivilkleidung zurück in den Laden zu kommen, sagt doch schon alles darüber aus, wie sicher sie sich fühlen.



Herr Cablitz hat Recht, der Vorfall KANN das Vertrauen in die Polizei erschüttern - bei Leuten, die bisher Vertrauen in die Polizei hatten. Insofern ändert die Meldung an meiner Haltung und an der einer Menge anderer Berliner*innen relativ wenig.