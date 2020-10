Der Termin für die Zwangsvollstreckung gegen das linksautonome Hausprojekt Liebig34 steht: Am 9. Oktober komt der Gerichtsvollzieher - begleitet von sehr viel Polizei. Die linksextreme Szene hat heftigen Widerstand angekündigt. Die Polizei will die Gegend abriegeln.

Eltern, die ihre Kinder in die Justus-von-Liebig Grundschule bringen wollen, werden dies nicht mit dem Auto tun können, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von rbb|24. Ob der Schulbetrieb normal ablaufen wird, war am Donnerstag noch unklar.

Die Berliner Polizei bereitet sich auf die geplante Räumung des besetzen Hauses in der Liebigstraße 34 im Stadtteil Friedrichshain vor. Am Donnerstag wurde ein Versammlungsverbot für kommende Woche Donnerstag und Freitag in Teilen der Liebig- und Rigaer Straße angekündigt. Der Bereich rund um die besetzten Häuser der " Rigaer94 " und "Liebig34" dürfe nur von Anwohnern und deren Besucher betreten werden, heißt es. Außerdem müssen sämtliche Autos und Müllcontainer aus dem Bereich Straße und der Kreuzung entfernt werden.

Rund um die Zwangsvollstreckung am 9. Oktober erwarte man "gewalttätige Aktionen" und Demonstrationen, hieß es von der Polizei. "Aufgrund der mindestens europaweiten Symbolhaftigkeit des betroffenen Objekts ist der Standort des Objekts selbst und die direkte Umgebung als Hauptanziehungspunkt zu betrachten", lautet es in der entsprechenden Verfügung [ berlin.de, pdf-Datei ].

Linksautonome und Linksradikale haben bereits heftigen Widerstand gegen die Räumung angekündigt, vergleichbar mit den Protesten rund um die Räumung der Szenekneipe Syndikat. Im Netz, darunter auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wird zu Demos bereits ab 3. Oktober in Berlin aufgerufen. Im Kiez wurden Plakate mit der Aufschrift "Liebig 34. Räumung verhindern. 09.10.20" aufgehängt. Bei Twitter hieß es: "Steht zusammen und bereitet euch auf den Kampf vor." Und: "Jede Räumung hat ihren Preis."

In einem Video im Internet sind Filme von Ausschreitungen zusammengeschnitten. Unter dem Titel "Inspiration gewünscht?" sind Links zu einem linksradikalen Internetportal und Berichten über Brandanschläge auf Autos und Polizeieinrichtungen in Berlin, Hamburg und Wuppertal eingestellt. Im Internet kündigten Gruppen aus Dresden und Hamburg ihre Unterstützung an: "Berlin wir kommen." Am Samstagabend ist eine erste Demonstration geplant, ebenso am nächsten Donnerstag.