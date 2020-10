Mit 32 Jahren wurde sie dann Referentin in der grünen Bundestagsfraktion, 2005 holte sich Renate Künast Jarasch als Vorstandsreferentin. Danach ging es innerparteilich ziemlich schnell bergauf mit ihr: 2009 wurde sie in den Berliner Landesvorstand der Grünen gewählt, nur zwei Jahre später war sie Parteivorsitzende. Jarasch übernahm gemeinsam mit Daniel Wesener: sie als Vertreterin des Realo-Flügels der Partei, er als Vertreter des linken Parteiflügels. Beide gesegnet mit dem Talent, zuzuhören und gleichzeitig Konflikte anzugehen.

Bettina Jarasch stammt ursprünglich aus Augsburg und kam zum Studieren nach Berlin: Philosophie und Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Sie ging vergleichsweise spät in die Politik, arbeitete erst als Journalistin und Autorin.

Die Überraschung war perfekt als die Parteispitze der Berliner Grünen ihre Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl bekannt gab. Nicht Wirtschaftssenatorin Ramona Pop oder die Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, sollen es machen. Die Wahl fiel auf Bettina Jarasch. Der breiten Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner dürfte dieser Name wenig sagen, denn Jarasch ist aktuell einfache Abgeordnete im Abgeordnetenhaus. Parteiintern spielt und spielte sie allerdings schon eine Rolle.

2016 wollte sie dann eigentlich langsam in Richtung Bundestag marschieren. Da machte ihr die Partei aber einen Strich durch die Rechnung: Wegen des innerparteilichen Machtgerangels drängte man sie, als Teil eines Viererspitzenteams erst zur Abgeordnetenhauswahl 2016 anzutreten. Danach könne sie immer noch für den Bundestag kandidieren, hieß es parteiintern. Diese Wahl sei ja erst ein Jahr später. Jarasch bekam Listenplatz drei für die Abgeordnetenhauswahl und zog somit ins Landesparlament ein.

Mit diesem Talent steuerten beide die Partei auch durch eine sehr schwierige Phase, beispielsweise nach der Abgeordnetenhauswahl 2011. Damals fuhren die Grünen zwar ihr bis dahin bestes Wahlergebnis ein. Weil sie sich aber mit Renate Künast als Spitzenkandidatin mehr versprochen hatten, zerriss es die Abgeordnetenhausfraktion nach der Wahl fast. Jarasch arbeitete damals mit an dem Weg aus dieser schweren Krise der Berliner Grünen.

Als sie nur wenige Monate nach dieser Wahl offiziell ankündigte, 2017 für den Bundestag kandidieren zu wollen - und zwar ebenfalls als Spitzenkandidatin der Berliner Grünen -, sagte die Parteibasis nein: Auf der Mitgliederversammlung der Grünen verlor sie in einer Kampfabstimmung gegen Lisa Paus.

Weil sie ihr Parteiamt nach der Abgeordnetenhauswahl aufgegeben und sich in der Abgeordnetenhausfraktion um keine Leitungsposition beworben hatte, war sie fortan einfache Abgeordnete. Die bekennende Katholikin war nun lediglich zuständig für Integrations- und Religionspolitik. Das Regierungsgeschäft bekam sie nur aus der zweiten Reihe mit. Es wurde also vergleichsweise still um die Mutter zweier Kinder. Ihre Bundestagsambitionen hat sie danach erstmal ad acta gelegt.