Im Streit um fehlende Brandschutzmaßnahmen am teilbesetzten Haus in der Rigaer Straße 94 hat der zuständige Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) offenbar falsche Informationen an den Senat weitergegeben. Das zeigen gemeinsame Recherchen des ARD-Magazins Kontraste und von rbb24 Recherche. Demnach schrieb Schmidt am 4. Juni dieses Jahres an den Staatssekretär der Senatsinnenverwaltung, Torsten Akmann (SPD), dass die "vermeintlich linksradikale Bewohnerschaft […] selber Mängel beseitigen" würde.

Schmidt bezog sich dabei offenbar auf Angaben der Bewohner. Mitarbeiter seiner eigenen Behörde hatte er nicht zur Überprüfung vor Ort eingeschaltet. In dem Schreiben behauptet Schmidt außerdem, Fotos würden beweisen, "dass die Fallklappe beseitigt ist". Dabei handelt es sich um eine Falltür in einem Hausflur, die offensichtlich dazu dient, das Haus zu verbarrikadieren. Schmidt kommt zu dem Schluss: "Ein Eingreifen der Bauaufsicht war nicht zwingend notwendig."