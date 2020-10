Bild: dpa/Kay Nietfeld

SPD wählt Bundestagskandidaten für City West - Die große Chebli-Show

17.10.20 | 09:20 Uhr

Die parteiinterne Kandidatenauslese läuft normalerweise still und leise. Nicht so bei der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort liefern sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller und seine Staatssekretärin Sawsan Chebli einen echten Vorwahlkampf. Von Jan Menzel

Sawsan Chebli ist in diesen entscheidenden Tagen auf allen Kanälen präsent. Pünktlich zum Start der SPD-Mitgliederbefragung in Charlottenburg-Wilmersdorf an diesem Wochenende erscheint ein ganzseitiges Interview mit ihr in der "Berliner Zeitung". Es geht darin um Gleichstellung, Rassismus und eine andere Politik, die "offener, jünger, klarer, ansprechender" sein soll, wie Chebli formuliert. Dazu kommen ein Auftritt in der rbb-Show "Chez Krömer" und ein groß aufgemachter Bericht im Magazin "Focus". Darin keilt die42-Jährige heftig gegen ihren Mitbewerber, den Regierenden Bürgermeister. Nicht sie kandidiere gegen Müller: "Sondern er gegen mich". Die Staatssekretärin im Roten Rathaus begründet den Vorwurf gegen ihren Chef damit, dass schon lange in der SPD bekannt gewesen sei, dass sie in der City West für den Bundestag kandidieren wolle. Tatsächlich hatte Michael Müller am 10. August als erster seine Bewerbung an die Mitglieder geschickt. Chebli zog dann nach. Langjährige Parteimitglieder zeigen sich nicht nur deswegen irritiert. Verärgert zeigen sich viele Sozialdemokraten auch darüber, dass Chebli versuche, einen namhaften Politikprofi wie den Regierenden Bürgermeister als Hinterzimmer-Kungel-Kandidaten zu diskreditieren.



Chebli hat prominente Fürsprecher - Müller aber auch

Unstrittig ist dagegen, dass die Parteimitglieder im Bezirk zwischen zwei Bewerbern wählen können, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Chebli, die gerade erst Mutter eines Sohnes geworden ist, aus der Elternzeit heraus mit vollem Einsatz Wahlkampf macht, ist Müller im Regierungs-Dauereinsatz. Bis in den späten Abend berät der Regierende Bürgermeister mit den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin über die Verschärfung der Corona-Auflagen. Am nächsten Morgen geht es weiter mit einer außerplanmäßigen Senats-Telefonschalte. Beschlossen werden Soforthilfen für Gastwirte, die durch die Sperrstunde Umsatzverluste erlitten haben. Chebli präsentiert auf ihrer Website eine lange Liste von Unterstützern, darunter den Musiker Marius Müller-Westernhagen und den Schauspieler Clemens Schick. Für Müller sprechen sich führende Köpfe der Berliner Wissenschaft aus. In einem offenen Brief loben unter anderem die Präsidenten der Technischen Universität, der Humboldt-Universität und der Universität der Künste die Erfolge des Regierenden Bürgermeisters in der Wissenschaftspolitik und machen deutlich, dass sie sich Müllers Sachkenntnis und Engagement im Bundestag wünschen.

Moabit und Tempelhof: zwei typische SPD-Lebensläufe

Müller hatte schon in seinem Bewerbungsschreiben im August beschrieben, wo er seine Schwerpunkte als Bundestagsabgeordneter sehen würde: Bezahlbare Wohnungen, gut bezahlte Arbeitsplätze, eine Stärkung von Handwerk, Betrieben und Wissenschaftseinrichtungen. Chebli, die vor einigen Jahren Sprecherin im Auswärtigen Amt war, will sich auf die Außenpolitik konzentrieren. Auf ihrer Website und in Interviews hebt sie den Kampf gegen Rechtsextremismus und die Gleichstellungspolitik als ihre wichtigsten Anliegen hervor. Auffälligster Unterschied ist, wie die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement immer wieder ihre Biographie zum Wahlkampfthema macht. Chebli ist in Moabit aufgewachsen, in einer kleinen Wohnung zusammen mit elf Geschwistern und hat trotz dieser schwierigen Startbedingungen Karriere gemacht. Allerdings hat Müller als gelernter Drucker ebenfalls einen für Sozialdemokraten nicht untypischen Lebenslauf.

Selbst die Frauen in der SPD sind uneins

Auch deshalb finden in der Bezirks-SPD viele, dass es in diesem Duell nicht zuallererst auf die Biographie ankommen sollte. "Ich möchte die Inhalte entscheiden lassen", betont Nico Kaufmann. Er ist Vorsitzender der Jusos in Charlottenburg-Wilmersdorf. Michael Müller habe sich für einen bundesweiten Mietendeckel und für ein Umwandlungsverbot von Mietwohnungen stark gemacht, sagt Kaufmann. Beides sei für den Bezirk extrem wichtig und deshalb sei er für Müller. Der Parteinachwuchs, sagt Kaufmann, sei nicht klar für den einen oder die andere. Das Bild sei differenzierter. Ähnlich ist es auch bei den Frauen in der SPD, die nicht automatisch auf Seiten der weiblichen Kandidatin stehen. Die Kreisvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Dunja Schimmel, wirbt zwar für Sawsan Chebli als charismatische und mutige Kandidatin. Die Arbeitsgemeinschaft hat aber keine Empfehlung ausgesprochen, weil es im Führungskreis ein Patt gab.

Wie immer entscheidet die Basis

Nachhaltigen Eindruck hat auf jeden Fall der Auftritt von Sawsan Chebli in der rbb-Sendung "Chez Krömer" auf Marie Krzykalla gemacht. Dort hatte Chebli der alten SPD-Forderung, eine Bürgerversicherung einzuführen, eine Absage erteilt. Für die stellvertretende Juso-Landesvorsitzende und Krankenpflegerin Krzykalla ist das ein "Bekenntnis zur Zwei-Klassen-Medizin", das sie sich von einer SPD-Kandidatin nicht wünsche. Müller, so Krzykalla, stehe dagegen für starke kommunale Krankenhäuser, was sie auch als Mitarbeiterin wichtig finde. Die Entscheidung liegt nun bei den 2.500 Parteimitgliedern im Bezirk. Wie bei vorangegangenen Bundestagwahlen auch, entscheidet in Charlottenburg-Wilmersdorf die Basis über den Kandidaten der SPD für den Bundestag. Die Abstimmung läuft online und per Brief noch bis zum 27. Oktober.