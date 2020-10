Berlin will mit Millionen-Investition Schulhöfe verschönern

Der Berliner Senat will mit rund 50 Millionen Euro in seine Schulhöfe investieren. Das neue Programm wird mit 38,5 Millionen Euro aus Bundes- und 11,6 Millionen Euro aus Landesmitteln finanziert, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mitteilte. Mit dem Geld sollen unter anderem Tische und Bänke gekauft und mehr Freizeitangebote geschaffen werden.

Unter anderem nannte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) besondere Kletter-Parcours oder Fahrradstrecken, auch in die Sportanlagen soll investiert werden. "Damit wollen wir erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler sich gerne draußen auf den Schulhöfen aufhalten", so Scheeres. Das sei in Pandemie-Zeiten besonders angezeigt.