Eine Schriftrolle im Eingangsbereich einer Berliner Synagoge ist herausgebrochen und mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Wie die "Jüdische Allgemeine" am Freitag berichtete, wurde in der Synagoge Tiferet Israel Berlin in Charlottenburg die Mesusa - ein beschriebenes Pergament, das in einer Kapsel im Türpfosten befestigt ist - herausgenommen und auf beiden Seiten mit Hakenkreuzen beschmiert.

Die antisemitische Tat soll sich zwischen den jüdischen Feiertagen Rosch Haschana (18.-20. September) und Jom Kippur (27./28. September) ereignet haben.

Die Berliner Polizei bestätigte am Freitag, dass die Schändung am Donnerstagabend gegen 20 Uhr von einem Mitglied der Jüdischen Gemeinde bemerkt wurde. Die Befestigung der Schriftrolle am Türpfosten sei aufgebrochen und falsch herum wieder angebracht worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen.