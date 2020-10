Bild: dpa/F. Strauch

Demo-Wochenende - Schaut auf den Bodensee statt auf Berlin!

02.10.20 | 07:27 Uhr

Zum Tag der Deutschen Einheit wird in Berlin demonstriert: Corona-Leugner, Neonazis und Gegendemonstranten gehen auf die Straße. Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit stehen aber alle den "Querdenkern" nach, die sich am Bodensee versammeln. Von Olaf Sundermeyer



Die mediale Resonanz und der politische Aufschrei nach seiner Großdemonstration Ende August in Berlin war selbst dem in sich ruhenden Michael Ballweg zu viel. Schließlich überlagerte die Macht der Bilder vieles von dem, was seine Demonstrationsinitiative "Querdenken" bislang erreicht hatte: Hunderte jubelnde und Reichsfahnen schwenkende Rechtsextremisten auf den Stufen des Reichstags, die sich scheinbar anschicken, den symbolträchtigsten Ort der deutschen Demokratie einzunehmen. Diese Bilder gingen in alle Welt. Auf diesen Tabubruch mussten verantwortliche Regierungspolitiker mit öffentlicher Empörung reagieren.

Ein Widerstand mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner

Und er wurde den "Querdenkern" zugeschrieben. Auf deren Einladung hin hatten auch Tausende von Rechtsextremisten den Weg nach Berlin gefunden. Um im Regierungsviertel und dem angrenzenden Tiergarten ihren gemeinsamen Widerstand gegen die Politik der Bundesregierung in der Corona-Krise zu zeigen. Diesem Widerstand haben sich Ballweg und seine Mitstreiter verschrieben, in dem häufig vom "kleinsten gemeinsamen Nenner" die Rede ist, auf den sich alle einigen könnten. Seit Beginn der Pandemie hatte sich der Stuttgarter Betriebswirt und IT-Spezialist allmählich zum Berufsaktivisten entwickelt. Mit einem Organisationsteam aus Unternehmern und Rechtsanwälten will er dem Staat die Stirn bieten, mit jenen Mitteln, die der Staat beziehungsweise die Demokratie selbst zur Verfügung stellt: Dem Versammlungsrecht und der Möglichkeit, immer und überall eine freie Meinung zu äußern. Staatliche Maßnahmen, wie beispielswiese die Maskenpflicht, will Ballweg damit in Frage zu stellen - juristisch und mit zivilem Ungehorsam.

"Querdenken": ein Netzwerk aus lokalen Gruppen

Ständig ist Michael Ballweg von Stadt zu Stadt in Deutschland unterwegs, um möglichst viele Menschen auf die Straße zu bringen. "Querdenken" ist ein Netzwerk aus lokalen Gruppen, die wie Chapter anderer etablierter gesellschaftlicher Netzwerke funktionieren. Wo es Leute mit Organisationstalent gibt, zumeist Unternehmer, die vernetzt und leistungsbereit für die gemeinsame Sache sind, findet die Demonstrationsinitiative Anhänger: In Stuttgart, Darmstadt, Freiburg, Köln, München, Landshut, Frankfurt und schließlich in Berlin, wo sich im August Zehntausende seinen "Querdenkern" anschlossen. Eigentlich ein voller Erfolg für die "Querdenker". Wenn es nicht diese wirkmächtigen Bilder des rechtsextremen Flashmobs gegeben hätte.

Nach dem Desaster die Interview-Offensive

Dabei hatten Ballweg und sein Team vor der Großdemo am 29. August eigens einen Kran mit Hebebühne organisiert, der sich vor der Siegessäule hoch über den Tiergarten erhob. Obendrauf mit einer Kamera. Doch deren Bilder von zehntausenden friedlichen Menschen waren im medialen Wettstreit gegen das Image des so genannten "Sturms auf den Reichstag" chancenlos. Auch hatte die Polizei noch am späten Abend das Protestcamp verboten, das die "Querdenker" um Ballweg über Wochen im Tiergarten einrichten wollten, um den Protest auf der Hauptstadtbühne zu verstetigen.



In den Tagen darauf dominierten die Rechtsextremisten die Debatte, die längst Teil von Ballwegs offener Sammlungsbewegung waren, und es immer noch sind. Nach diesem PR-Desaster ging er in die Offensive. Hatte Ballweg sich bislang Interviewanfragen verweigert, nahm er seither jede Möglichkeit in den Medien wahr, dem Vorwurf rechtsextremer Einflüsse in seiner Initiative öffentlich zu entgegen - während weite Teile der rechtsextremen Szene längst an diese entstehende, heterogene Bewegung angedockt hatten.

Neue Idee und neuer Ort für die bessere Kontrolle

Aber die "Querdenker" wollen weiter machen und den Erfolg von zwei Berliner Großdemonstrationen mit mehreren Zehntausend Teilnehmern wiederholen. Eigentlich hatten sie dafür den 3. Oktober vorgesehen, den Tag der Deutschen Einheit. Ein idealer Termin für eine Großdemonstration. So begann die Mobilisierung dafür noch an diesem lauen Samstagabend im August in Berlin.



Aber schließlich dämmerte es ihnen, dass der 3. Oktober schon seit Jahren fest im Veranstaltungs- und Reisekalender zahlreicher Rechtsextremisten notiert war, vor allem in Ostdeutschland. Es bestand also die Gefahr, dass die Dinge hier in Berlin erneut außer Kontrolle geraten. Fieberhaft suchte man nach einer neuen Idee für einen neuen Ort und fand ihn in Baden-Württemberg, wo die "Querdenker" selbst den Ton angeben.

Ein Weltrekord für die Sache der "Querdenker"

Im Gespräch mit dem rbb berichtete Michael Ballweg nach der Berliner Großdemonstration als erstes von den "intensiven Beratungen" in seiner "Gruppe", wie er das Organisationsteam seiner "Querdenker" nennt. Man habe sich schließlich für den Vorschlag der "Querdenker" aus Konstanz entschieden, in der Extremsportler Gerry Mayr eine entscheidende Rolle spielt. Auch "Querdenker"-Rechtsanwalt Michael Haintz bestätigte im Gespräch mit dem rbb die Überlegung, sich der rechtsextremen Deutungshoheit in Berlin zu entziehen, um den weiteren Erfolg nicht zu gefährden. Über eine neue Idee an einem neuen Ort.



Schnell war von einem Weltrekord die Rede, von einer Menschenkette über 127 Kilometer im Vierländereck um den Bodensee. Es war die Idee des Extremsportlers Gerry Mayr, für die bald der Begriff "Friedenskette" in die Welt gesetzt wurde. Dafür mobilisiert das "Querdenken"-Netzwerk nun unter Hochdruck - zumal in Baden-Württemberg keine Maskenpflicht gilt, anders als auf Demonstrationen in Berlin.

Und dann ist da ein schwieriger Partner

In der Hauptstadt will die Gruppe "Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand" (KDW) um den freien Theaterdramaturgen Anselm Lenz wieder auf der Reichstagswiese demonstrieren, an diesem Freitagnachmittag mit 200 Menschen, die sie bei der Polizei angemeldet haben ("Geeinte Demokratiebewegung proklamiert Übergangsverfassung und Neuwahlen auf Basis des Grundgesetzes"). Ursprünglich hatten Lenz und seine Leute mit ihren "Hygienedemonstrationen" im Frühjahr vor der Volksbühne den Reigen der Anti-Corona-Proteste in Berlin begründet, die schließlich in sich zusammengefallen waren. Aber zwischenzeitlich war man ein Bündnis mit den "Querdenkern" eingegangen, deren Professionalität den Corona-Protest in Berlin im August schließlich erst groß gemacht hat.



Dieser Erfolg allerdings erstreckt sich nicht auf die KDW. Der egozentrische, aufbrausende Lenz macht sein eigenes Ding. Innerhalb des organisierten Corona-Protests gilt er als schwieriger, nicht teamfähiger Partner. Unter den zahlreichen Anhängern der rechtsoffenen "Querdenker" gilt er zumal als Linker, der nicht in das eigene Konzept passt. Im arbeitsteiligen Organisationsteam der "Querdenker" spielt er keine Rolle. Auch deshalb ist die Zahl seiner Anhänger überschaubar.

"Der III. Weg" will durch Hohenschönhausen ziehen

Den 3. Oktober selbst wollen die Anhänger der neonazistischen Kleinstpartei "Der III. Weg" mit einem Aufmarsch in Hohenschönhausen für ihre Sache nutzen. In der Vergangenheit sind sie vor allem durch einzelne martialische Aufmärsche mit Trommeln, Fackeln und uniformierter Kleidung im Stil der Hitler-Jugend aufgefallen, vor allem medial. 100 Teilnehmer hatte ein Anmelder aus dem sächsischen Plauen dafür angekündigt.



Auch ihm wird es kaum gelingen, zahlreiche Anhänger zu mobilisieren. "Der III. Weg" hat Sympathisanten in Sachsen und in Bayern, wenige in Brandenburg, die Berliner Gruppe ist kaum aktiv. Gemeinsam hatten sie sich auf den Großdemonstrationen der "Querdenker" in Berlin gezeigt. Eine Vielzahl Demonstrationen wurden für dieses Wochenende bei der Berliner Polizei angemeldet - auch für den Gegenprotest - und viele wurden bereits im Sog der "Querdenker" gen Bodensee wieder abgesagt.

Sie kommen mit Bussen und - möglichst - ohne Reichsfahnen

Die "Querdenker" wiederum werden das Demonstrationsgeschehen der Corona-Proteste an diesem Wochenende dominieren. Obwohl längst klar ist, dass die größenwahnsinnige Idee des Weltrekords mit der Menschenkette um den Bodensee an der Teilnehmerzahl scheitern wird. Die Behörden in Baden-Württemberg rechnen mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl wie am 29. August in Berlin; Teilnehmer aus Österreich, Liechtenstein und der Schweiz mit eingerechnet, zu denen die Polizei in Süddeutschland traditionell einen guten Kontakt unterhält. Rund 35.000 Teilnehmer werden von der Polizei in verschiedenen Städten insgesamt erwartet, in Konstanz, Lindau, Bregenz und so weiter. Deutschlandweit wurden dafür Busse gechartet, aus Berlin und dem Ruhrgebiet, vor allem aus Bayern und Baden-Württemberg, wo das Netzwerk stark ist, aber auch aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Reichsbürger aus dem Landkreis Bautzen wollen anreisen und rechtsextreme "Corona-Rebellen" aus dem Rheinland, die auf dem Stufen vor dem Reichstag mit dabei waren. Aber dieses Mal sollen friedliche Bilder in die Welt gehen. Und möglichst keine Reichsfahnen.

Sendung: