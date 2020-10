Die zuständige Senatsverwaltung für Inneres hätte mit den Initiatoren des Volksbegehrens über verfassungsrechtliche Bedenken sprechen müssen, so sehe es das Berliner Abstimmungsgesetz vor. Ein solches Treffen hatte es zuletzt zum Beispiel auch mit den Initiatoren des Volksbegehrens zur Enteignung großer Immobilienunternehmen gegeben. Ergebnis der Konsultation war, dass das Volksbegehren nachgebessert wurde - und schließlich für zulässig erklärt wurde.

Mit den Initiatoren des Volksbegehrens für mehr Videoüberwachung habe die Senatsverwaltung für Inneres solche Gespräche aber nicht geführt, bemängelten die Verfassungsrichter nun. "Die Versäumung dieses Verfahrensschrittes habe die Unzulässigkeit der Vorlage an den Verfassungsgerichtshof zur Folge."

Die Initiatoren des Volksbegehren um den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann und den ehemaligen SPD-Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowsky wollen bis zu 50 Orte in Berlin rund um die Uhr mit Kameras überwachen lassen. So sollen Kriminalität eingedämmt und das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessert werden. An welchen Orten Kameras installiert werden, soll die Polizei entscheiden.

Im Februar 2018 übergab das Bündnis mehr als 25.000 Unterschriften von Unterstützern an die Innenverwaltung. Im vergangenen Herbst lehnte der Berliner Senat das Volksbegehren für mehr Videoüberwachung allerdings ab: Das Vorhaben sei "rechtlich unzulässig und politisch verfehlt", begründete der Innensenator Andreas Geisel (SPD) damals den Stopp.

Ob das Volksbegehren wirklich verfassungskonform ist oder nicht, ist auch nach der aktuellen Entscheidung noch nicht klar. Allerdings ermahnen die Verfassungsrichter den Senat, sich an die Verfahrensregeln zu halten.