Im Dezember startet in Berlin ein Förderprogramm für Abbiegeassistenten an Lastwagen. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft mit. Damit will die Behörde gegen Abbiegeunfälle durch Lkw vorgehen.



Ab dem 10. Dezember können demnach elektronisch Anträge auf Zuschüsse gestellt werden. Gefördert wird der Einbau eines Abbiegeassistenzsystems in Lkw, die in Deutschland zugelassen und im Land Berlin für die Ausübung gewerblicher, freiberufliche sowie gemeinnütziger Tätigkeiten betrieben werden.