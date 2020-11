Bild: imago

Nicolaus Fest kündigt Kurswechsel an - Die AfD biegt am Ende ihres Berliner Wegs rechts ab

03.11.20 | 18:45 Uhr

Die Berliner AfD steht vor ihrer Neuausrichtung: Der designierte Landesvorsitzende Nicolaus Fest verkündet das Ende des gemäßigten "Berliner Wegs". Er will den aufgelösten, rechtsextremen Flügel einbinden, macht er im Gespräch deutlich. Von Olaf Sundermeyer

Nachdem Nicolaus Fest, damals noch stellvertretender Chefredakteur der "Bild am Sonntag", in einem Kommentar den Islam pauschal als "Integrationshindernis" bezeichnet hatte, war sein politisches Thema klar umrissen. Zwei Jahre später trat er in die AfD ein, und seine neue Karriere als Politiker ist seit 2016 öffentlich nachzuverfolgen. Seit der Europawahl im vergangenen Jahr sitzt Fest für die AfD im Europaparlament. An diesem Wochenende nun sollte er zum ordentlichen Landesvorsitzenden gewählt werden; dafür hat er nach rbb-Informationen die Unterstützung sämtlicher Lager der Berliner AfD. Und auch viele maßgebliche Vertreter der Partei sehen das so: Die Äußerungen reichen von "der richtige Mann" bis "wer soll es denn sonst machen?". Auch er selbst geht davon aus, dass er demnächst zum Landesvorsitzenden gewählt wird – das macht er im Gespräch mit rbb24-Recherche deutlich.

"Innere Sicherheit" ist das zentrale Thema

Und für den Doppelwahlkampf im kommenden Jahr setzt Fest auf die Themen Zuwanderung, Kriminalität, Islam. "Innere Sicherheit" sei das zentrale Anliegen der Berliner AfD für das kommende Jahr, sagt Fest und erwähnt insbesondere die "Clankriminalität", bei deren Bekämpfung er dem Senat deutliche Versäumnisse vorwirft. Für den Erfolg im Wahljahr will er auch die Radikalen in der Partei mitnehmen: "Dafür müssen wir ein schlagkräftiges Team haben. Das sind wir aber nur, wenn wir einig sind. Und wir brauchen alle Seiten, Fraktionen und Lager." - "Das heißt, Sie würden auch das Lager des aufgelösten Flügel mitnehmen?"- "Ich habe mich weder für die eine, noch für die andere Seite entschieden."

Pazderski wollte einen Rechtsruck immer vermeiden

De facto wäre das der Rechtsruck, den Georg Pazderski immer vermeiden wollte. Über seine Strategie des "Berliner Wegs" sollte die Berliner AfD zum Ende dieser Legislaturperiode koalitions- und regierungsfähig werden. Dafür sollte sie sich bürgerlich geben, nicht radikal. Diese Strategie erklärt Fest nun für gescheitert: "Der Berliner Weg ist abgebrochen", er sei zwar mal eine Option gewesen, "ist aber im Augenblick nicht weiter zu begehen." Das sei eine Folge der Ausgrenzung und Diffamierungsstrategien der anderen Parteien. Während Georg Pazderski weiter an seinem Kurs, dem Berliner Weg, festhält, hat der designierte Landesvorsitzende Nicolaus Fest weitere Ziele mit der Berliner AfD: "Ich glaube, man kann diesen Verband noch nach vorne bringen. Man kann mit einem geschlossenen Verband auch auf die Politik der AfD auf Bundesebene einwirken." Das klingt so, als sei der Weg von Nicolaus Fest noch nicht zu Ende, den er mit seinem Kommentar "Islam als Integrationshindernis" in der "Bild am Sonntag" vom 27. Juli 2014 begonnen hat.

Fest bleibt kommissarischer Landeschef

Fest bleibt nach dem abgesagten und verschobenen Wahlparteitag zunächst kommissarischer Landesvorsitzender eines Notvorstands, den er bereits seit Januar führt: In der Nachfolge des zurückgetretenen Georg Pazderski. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus will nicht mehr für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren. Auch die prominente Berliner AfD-Politikerin, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im deutschen Bundestag, Beatrix von Storch, möchte nicht für dieses Amt kandidieren. Sie gilt als Favoritin für die Spitzenkandidatur der Berliner AfD zur Bundestagswahl. Pazderski könnte indes die AfD zum zweiten Mal als Spitzenkandidat in die Wahl zum Abgeordnetenhaus führen; er gilt in seiner Fraktion allerdings als umstritten. Beide Wahlen sollen im September 2021 stattfinden.

Die AfD könnte jetzt etwas schwächer abschneiden

Mit 14,2 Prozent war die AfD 2016 erstmals ins Abgeordnetenhaus eingezogen, ein Jahr später mit 12,6 Prozent in den Deutschen Bundestag. Für das kommende Jahr rechnet man im Berliner Landesverband bislang mit schwächeren Ergebnissen und damit auch mit weniger Mandaten. Der Kampf um die sicheren Listenplätze hat längst begonnen. Und künftig wird es dabei wohl auch auf Nicolaus Fest ankommen, der inhaltlich ganz auf die AfD-Kernthemen setzt. Bei seinem Eintritt in die AfD setzte er eine Pressekonferenz in Szene, aus der vor allem dieser eine Satz in Erinnerung blieb: "Ich halte den Islam weniger für eine Religion, als für eine totalitäre Bewegung, die mehr dem Stalinismus oder dem Nationalsozialismus ähnelt."

Schulterschluss mit Pegida

Vor dem Nominierungsparteitag für die Kandidaten für die Europawahl schrieb Fest in seinem Blog über "arabische, türkische oder afrikanische Jugendliche", denen er pauschal "jede soziale Intelligenz" absprach: "Wir riefen Gastarbeiter, bekamen aber Gesindel." Nachdem ein Mann aus Chemnitz am Rande eines Stadtfests durch zwei Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak erstochen worden war, nahm Fest an dem so genannten "AfD-Trauermarsch" von Chemnitz teil. Es war ein öffentlicher Schulterschluss der Bundes-AfD mit Pegida und gewaltbereiten Hooligans unter den beiden Anführern des Parteinetzwerks "Der Flügel": Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Eine Demonstration, zu der Fest sich auf Nachfrage heute noch bekennt.

Fest setzt auf die politische Kraft der Straße

Fest setzt auf die politische Kraft der Straße – auch hier unterscheidet sich seine Strategie von der Georg Pazderskis. Zuletzt hatte Fest als Anmelder eine AfD-Demonstration gegen das zunächst verhängte Demonstrationsverbot des Anti-Corona-Protests der „Querdenker“ am 29. August dieses Jahres in Berlin organisiert, und als AfD-Notvorsitzender zu der - schließlich genehmigten - „Querdenker“-Demonstration aufgerufen, der sich im Nachgang auch zahlreiche weitere AfD-Funktionäre angeschlossen hatten. Auch wegen seiner Bekenntnisse zum „bewegungsförmigen“ Teil der AfD war Nicolaus Fest von seiner Partei zum Kandidaten für das Europaparlament gewählt worden. Dort will er auch bleiben und weiter zwischen Brüssel und Berlin pendeln – auch wenn er Landesvorsitzender der AfD in der Hauptstadt ist.